Український спортсмен активно налаштовується на довгоочікуваний поєдинок. Про це 24 каналу розповіла телепродюсерка, учасниця команди Олександра Усика з медійної підтримки Оксана Гнатишин.

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Настрій бойовий

За словами телепродюсерки, Усик має дуже бойовий настрій. Його команда та сам боксер покладають дуже великі сподівання на цей бій.

Він "горить" бажанням до роботи. Я думаю, це буде просто надзвичайно,

– наголосила вона.

На переконання Гнатишин, гарний настрій боксера чітко демонструє, що людина "у своїй тарілці". "Це дуже тішить і дуже приємно", – сказала вона.

На жаль, безпосередньо з Олександром Усиком сьогодні поспілкуватися не вдалося. Як пояснила Оксана Гнатишин, є певні правила, спортсмен має готуватися до бою.

Зауважте! Чемпіонський бій суперважковаговиків відбудеться у сьогодні, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія). Орієнтовний початок заходу – 23:50 за київським часом. Дивитися бій – за посиланням.

Британський боксер Ентоні Джошуа прагне взяти реванш в українця Олександра Усика. До бою він готується з новим тренером, який раніше відзначив майбутнього суперника свого підопічного. Джошуа наголосив, що не може оцінити свою форму та готовність до поєдинку. Тож усе покаже лише бій.

Найдешевший квиток на бій Усик – Джошуа 2 коштує близько 100 доларів. Боксери вийдуть на ринг у Джидді, де майже 40 тисяч прихильників боксу зможуть побачити на власні очі поєдинок за участі українця.

Усик надзвичайно потужно готувався до бою. Він навіть провів спільне тренування з легендою боксу – Евандером Холіфілдом.

Він наголосив, що після нього він Олександр повернеться в Україну.

Дружина боксера Катерина спрогнозувала перформанс Усика після перемоги. Так, український спортсмен може заспівати пісню "Ой, у лузі червона калина" прямо на ринзі.

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