Бой состоится в городе Джидда в Саудовской Аравии на спорткомплексе, способном разместить до 40 тысяч болельщиков во время боксерских боев.

Достойно внимания "Устраивает рубку в спаррингах": Джошуа будет иметь проблемы в реванше, Усик в отличной форме

Но, чтобы попасть на поединок, придется выложить немалую сумму. Самый дешевый билет стоит 375 саудовских риалов. Это места на краю, последние ряды на самом верху.

По официальному курсу НБУ, один саудовский риал стоит 7,86 гривны. Так что билет на бой обойдется около 3 тысяч гривен. В то же время, стоит отметить, что если переводить риалы в американские доллары, то 375 риалов – это почти 100 долларов.

В целом же за места на секторах придется заплатить от 375 до 7500 риалов (около 60 тысяч гривен).

Места в рингсайде стоят еще дороже. Начинаются они от суммы в 9 тысяч риалов (более 70 тысяч гривен) и доходят до 20 тысяч риалов (это более 157 тысяч гривен по официальному курсу).

Усик идет за победой

Для Александра Усика это будет первая защита титулов WBA, WBO, IBF и IBO, полученных в бою против Энтони Джошуа. Украинец победил в Лондоне 25 сентября 2021 решением судей. Однако в контракте был прописан возможный реванш, чем сторона британца и воспользовалась

Однако шансов отобрать чемпионские титулы у Джошуа не так уж и много. Большинство экспертов и в этом бою предпочтения отдают Усику. Букмекерская компания Favbet на победу Усика принимает ставки с коэффициентом 1,55. На то, что Джошуа вернет себе чемпионские пояса после этого боя – 2,8.