Поэтому команда Усика по его просьбе организовала приезд на поединок в Саудовскую Аравию 10 воинов. Об этом в эфире 24 канала рассказала Оксана Гнатышин – телепродюсер, участница команды Александра Усика по медийной поддержке.

Важно Усик – Джошуа: онлайн боя-реванша

Так, Усик посетил раненых собратьев во Львове еще до своего выезда из Украины для подготовки к поединку. Именно они сказали Александру соглашаться на бой и уезжать тренироваться.

К сожалению, не всем пограничникам удалось приехать на бой. Большинство же прямо сейчас готовятся поддерживать украинского боксера на ринге.

Бойцы поделились, что победа Усика для них лично будет означать победу Украины.

Мы все за него болеем. Победа будет за ним однозначно. Победим сегодня Джошуа, потом возьмемся за других. Слава Украине!

– сказал военный.

Интересные факты о подготовке к бою

К реваншу Усик подходит легче Джошуа. Весы показали цифры 100,1 килограмма у Александра. Зато Энтони весит 110,9.

На взвешивание Усик пришел в национальных одеждах – вышиванка и шаровары. После чего боксеры долго не могли отвести взгляд друг от друга, но первым "сдался" Джошуа.

К реваншу британец готовился под руководством нового тренера Роберта Гарсии.

Справка. Чемпионское сражение супертяжеловесов состоится в субботу, 20 августа, в Джидде. Ориентировочное начало главного события – в 23:50 по Киеву. Где смотреть бой – по ссылке.