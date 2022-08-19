Возможно, получил советы от легенды
Александр Усик провел совместную тренировку с Эвандером Холифилдом. Украинец покрутил вместе педали на велотренажерах с бывшим чемпионом.
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Усик практически не говорит по-английски, но попытался перекинуться словами с Холифилдом о своей подготовке к реваншу против Энтони Джошуа.
Этот момент на объектив камеры записал украинский боксер Сергей Лапин, как у себя в твиттере обозначил журналист Майкл Бенсон.
Тренировка Усика и Холифилда: смотрите видео
Боксеры прошли процедуру взвешивания
- 19 августа Усик и Джошуа провели традиционную процедуру взвешивания. Александр оказался легче соперника на 10 килограммов. Вес украинца – 100,1 килограмма. Британец подходит к реваншу с весом в 110,9.
- На взвешивание Усик посетил патриотическую украинскую одежду – вышиванки и шаровары.
- После чего провел последнюю дуэль взоров с Джошуа и прокомментировал свой вес перед реваншем.
- А уже 20 августа Усик сойдётся на ринге против Джошуа.