Об этом 24 каналу рассказала супруга спортсмена Екатерина Усик. Она добавила, что накануне поединка нервничает, пожалуй, больше, чем муж.

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Ждем "Ой, у лузі червона калина"

Усик рассказала, что не удивится, если после своей победы Александр на ринге в микрофон исполнит песню Ой, у лузі червона калина.

Я очень этого хочу,

– сказала жена боксера.

Екатерина добавила, что очень нервничает перед поединком.

"Пока настроение хорошее. У меня здесь есть поддержка. Я верю, я надеюсь. Дай Бог, все будет хорошо!", – отметила Усик.

Усик уже исполнял эту песню на пресс-конференции

Украинский боксер на пресс-конференции перед поединком с Джошуа пришел в образе козака. А после очередной дуэли взглядов неожиданно начал петь песню "Ой, у лузі червона калина".

Свой образ на пресс-конференции Усик прокомментировал так, что украинский народ дает ему много мотивации. Именно поэтому он оделся в национальную одежду козаков-воинов.

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Что это за поединок?

Противостояние Усика и Джошуа – бой за звание абсолютного чемпиона мира. То есть, за чемпионские пояса по версиям WBA, WBC, WBO и IBF, а также титул чемпиона мира за версию The Ring.

Это бой-реванш, ведь в сентябре 2021 Усик одолел Джошуа и получил чемпионские пояса. Этот поединок проходил в Лондоне и длился все 12 раундов. Украинец победил единогласным решением судей. Там же стороны сразу договорились и о реванше.

Первоначально планировалось, что бой состоится в мае, но с началом полномасштабного вторжения россии в Украину планы пришлось изменить. Неизвестно было вообще, состоится ли реванш. Речь даже шла о том, что Усика могут лишить всех титулов.

Украинец с начала войны не думал о бое, ведь был в рядах терробороны. По словам его промоутера Александра Красюка, к решению все-таки провести поединок боксера склонили военные. Они отметили, что бой Усика привлечет еще большее внимание к Украине.

Бой получил название "Ярость на Красном море". Он состоится в Джидде в Саудовской Аравии. Трансляцию можно будет просмотреть 20 августа, начиная с 22:00 на платформе Megogo, на региональных каналах "Суспільного", на канале "2+2", на сайте 24 канала.

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