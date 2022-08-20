Украинский спортсмен активно настраивается на долгожданный поединок. Об этом 24 каналу рассказала телепродюсер, участница команды Александра Усика по медийной поддержке Оксана Гнатышин.

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Настроение боевое

По словам телепродюсера, у Усика очень боевое настроение. Его команда и сам боксер возлагают очень большие надежды на это сражение.

Он "горит" желанием к работе. Я думаю, это будет просто чрезвычайно,

– подчеркнула она.

По мнению Гнатышина, хорошее настроение боксера четко демонстрирует, что человек "в своей тарелке". "Это очень радует и очень приятно", – сказала она.

К сожалению, напрямую с Александром Усиком сегодня пообщаться не удалось. Как пояснила Оксана Гнатышин, есть определенные правила, спортсмен должен готовиться к бою.

Примите во внимание! Чемпионское сражение супертяжеловесов состоится сегодня, 20 августа, в Джидде (Саудовская Аравия). Ориентировочное начало мероприятия – 23:50 по Киеву. Смотреть сражение – по ссылке.

Британский боксер Энтони Джошуа стремится взять реванш у украинца Александра Усика. К бою он готовится с новым тренером, ранее отметившим будущего соперника своего подопечного. Джошуа подчеркнул, что не может оценить свою форму и готовность к поединку. Так что все покажет только бой.

Самый дешевый билет на бой Усик – Джошуа 2 стоит около 100 долларов. Боксеры выйдут на ринг в Джидде, где почти 40 тысяч поклонников бокса смогут увидеть своими глазами поединок с участием украинца.

Усик очень мощно готовился к бою. Он даже провел совместную тренировку с легендой бокса – Эвандером Холифилдом.

Он подчеркнул, что после него Александр вернется в Украину.

Жена боксера Екатерина спрогнозировала перформанс Усика после победы. Да, украинский спортсмен может спеть песню "Ой, у лузі червона калина" прямо на ринге.

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