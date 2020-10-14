Украинским легионером "Аталанты" Русланом Малиновским серьезно заинтересовался другой итальянский гранд "Наполи". Никаких переговоров стороны не вели.

Об интересе к украинскому хавбеку рассказал его агент Сергей Серебрянников. По его мнению, сейчас не время для Руслана делать изменения в своей футбольной карьере, сообщает CalcioAtalanta.

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Ни ногой из "Аталанты"

По словам агента, Малиновскому нужно дальше продолжать играть за "Аталанту", пока что украинская сторона не думает о переезде из Бергамо. Главным фактором того, что Руслан хорошо проявляет себя в команде – полное доверие наставника "Аталанты" Джан Пьера Гасперини.

"Наполи" проявлял интерес к Малиновскому, но все было на уровне слов, до переговоров стороны не пришли. Боссы "Аталанты" тоже не намерены отпускать одного из игроков основного состава. Благодаря универсальности Малиновский может менять игру команды на футбольном поле и использовать различные варианты тактик.

В новом сезоне-2020/21 игрок сборной Украины уже успел провести 3 матча (лишь один с первых минут) и отметился одним ассистом.

Интересно! Известный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А, где теперь можно увидеть самых дорогих футболистов чемпионата, в частности в линии полузащиты, где играет украинец. Цена Малиновского стремительно выросла за последние 5 месяцев. Сезон 2019/20 был очень удачным для полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, из-за чего его стоимость выросла на 10 миллионов и составила 21 миллион евро.

Ранее сообщалось, что Малиновским заинтересовался английский "Лидс".