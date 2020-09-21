Малиновским заинтересовался амбициозный клуб АПЛ
Украинским полузащитником Русланом Малиновским, выступающим за итальянскую "Аталанту", заинтересовался английский "Лидс", который в этом сезоне вернулся в АПЛ. Украинец может сменить прописку на английскую.
Об интересе со стороны английского клуба сообщило издание The Telegraph.
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Неожиданная заинтересованность от "Лидса"
Боссы "Лидса" не смогли договориться о переходе хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля, поэтому обратили взор на игрока сборной Украины.
Переход Малиновского может обойтись англичанам в 20 миллионов фунтов. Это чуть меньше 22-х миллионов евро. Главный тренер Марсело Бьелса создаст серьезную конкуренцию для полузащитника Пабло Эрнандеса, если таки договорится о трансфере украинца.
"Лидс" довольно неплохо начал новый сезон в АПЛ. В их активе одно поражение и одна победа. Команда Бьелсы набрала в двух матчах три зачетных пункта. "Лидс" в последнем матче против "Фулхэма" победил соперника 4:3.
- Всего Малиновский провел за "Аталанту" в Серии А 34 матча.
- На счету футболиста 8 голов и 4 ассиста. Благодаря этому Малиновский один из лучших игроков чемпионата Италии после рестарта.
- Также Малиновский вошел в число самых полезных игроков прошлого чемпионата Италии в своем амплуа по оценкам компании InStat.