Украинским полузащитником Русланом Малиновским, выступающим за итальянскую "Аталанту", заинтересовался английский "Лидс", который в этом сезоне вернулся в АПЛ. Украинец может сменить прописку на английскую.

Об интересе со стороны английского клуба сообщило издание The Telegraph.

Стоит увидеть: Ювелирная передача на украинца: гол Малиновского слету принес победу "Аталанте" – видео

Неожиданная заинтересованность от "Лидса"

Боссы "Лидса" не смогли договориться о переходе хавбека "Удинезе" Родриго де Пауля, поэтому обратили взор на игрока сборной Украины.

Переход Малиновского может обойтись англичанам в 20 миллионов фунтов. Это чуть меньше 22-х миллионов евро. Главный тренер Марсело Бьелса создаст серьезную конкуренцию для полузащитника Пабло Эрнандеса, если таки договорится о трансфере украинца.

Интересно! Известный портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов Серии А, где теперь можно увидеть самых дорогих футболистов чемпионата, в частности в линии полузащиты, где играет украинец. Цена Малиновского стремительно выросла за последние 5 месяцев. Сезон 2019/20 был очень удачным для полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, из-за чего его стоимость выросла на 10 миллионов и составила 21 миллион евро.

"Лидс" довольно неплохо начал новый сезон в АПЛ. В их активе одно поражение и одна победа. Команда Бьелсы набрала в двух матчах три зачетных пункта. "Лидс" в последнем матче против "Фулхэма" победил соперника 4:3.