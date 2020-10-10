Украинский полузащитник Руслан Малиновский входит в десятку самых высокооплачиваемых игроков итальянской "Аталанты". Он получает 1 миллион евро чистыми.

Данные о зарплатах игроков итальянских клубов опубликовала La Gazzetta dello Sport.

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"Аталанта" в общем рейтинге заняла лишь 11 место. На своих игроков там тратят 42,6 миллиона евро (это сумма до уплаты налогов).

Малиновский в "Аталанте" делит 6-10 место вместе с Кальдарой, де Рооном, Пашаличем и Толо. Каждый из них за один сезон получает миллион евро уже "чистыми", после уплаты налогов.

Самым высокооплачиваемым игроком является Алехандро Гомес. Капитан "Аталанты" за каждый сезон получает 2 миллиона евро. Иличич, Муриель и Сапата получают по 1,8 миллиона евро. Россиянин Миранчук, который только перешел в "Аталанту", получит 1,5 миллиона евро.

Что касается остальных команд и игроков, то больше всего тратит "Ювентус" – 236 миллионов евро. Здесь же играет и самый высокооплачиваемый футболист – Криштиану Роналду. Его зарплата – 310 миллион евро. Например, следующий в рейтинге самых высокооплачиваемых футболистов чемпионата Италии – его партнер по команде Маттейс де Лигт получает 8 миллионов евро. Кроме того, зарплата Роналду больше, чем своим игрокам выплачивают сразу три команды Серии А – "Верона", "Кротоне" и "Специя".



Сколько получают футболисты итальянских клубов / Иллюстрация La Gazzetta dello Sport