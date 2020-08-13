Малиновский в дебютном сезоне за "Аталанту" показал фантастический результат: статистика
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский провел первый сезон в итальянском клубе.
В сезоне 2019/20 украинец заработал 15 очков – забил 9 голов (1 с пенальти) и сделал 6 ассистов в 44 матчах за клуб из Бергамо, пишет 24 канал.
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Также Малиновский вошел в число самых полезных игроков прошлого чемпионата Италии в своем амплуа по оценкам компании InStat.
Лучшие атакующие центральные полузащитники Серии А по InStat Index сезона-2019/2020
Результаты "Аталанты" в сезоне 2019/20
Команда хавбека финишировала третьей в турнирной таблице серии А и завоевала право играть в группе Лиги чемпионов сезона 2020/21.
В Лиге чемпионов Малиновский дошел с клубом до четвертьфинала, где команда уступила ПСЖ, пропустив два гола на 90-й и 93-й минутах.
В Кубке страны "Аталанта" выбыла на стадии 1/8 финала, уступив «Фиорентине» (1: 2).