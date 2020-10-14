Український легіонером "Аталанти" Русланом Маліновським серйозно зацікавився інший італійський гранд "Наполі". Жодних перемовин сторони не вели.

Про інтерес до українського хавбека розповів його агент Сергій Серебрянников. На його думку, зараз не час для Руслана робити зміни у своїй футбольній кар'єрі, повідомляє CalcioAtalanta.

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Ні ногою з "Аталанти"

За словами агента, Маліновському потрібно далі продовжувати грати за "Аталанту", поки що українська сторона не думає про переїзд з Бергамо. Головним фактором того, що Руслан гарно проявляє себе у команді – повна довіра наставника "Аталанти" Джан П'єра Гасперіні.

"Наполі" проявляв інтерес до Маліновського, але все було на рівні слів, до перемовин сторони не дійшли. Боси "Аталанти" теж не мають наміру відпускати одного з гравців основного складу. Завдяки універсальності Маліновського може змінювати гру команди на футбольному полі та використовувати різноманітні варіанти тактик.

У новому сезоні-2020/21 гравець збірної України вже встиг провести 3 матчі (лише один з перших хвилин) та відзначився одним асистом.

Цікаво! Відомий портал Transfermarkt оновив вартість футболістів Серії А, де тепер можна побачити найдорожчих футболістів чемпіонату, зокрема у лінії півзахисту, де грає українець. Ціна Маліновського стрімко зросла за останні 5 місяців. Сезон 2019/20 був дуже вдалим для півзахисника "Аталанти" Руслана Маліновського, через що його вартість зросла на 10 мільйонів та склала 21 мільйон євро.

Раніше повідомлялось, що Маліновським зацікавився англійський "Лідс".