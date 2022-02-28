Нам россияне здесь не нужны – легенда Динамо будет защищать Украину от агрессии России
Источник:инстаграмм Анны Бессоновой
Даже ветераны футбола идут защищать родную Украину. Легенда киевского Динамо Владимир Бессонов взял в руки оружие.
Бессонов: Мы будем защищать свою Родину
Не только действующие спортсмены встали на защиту украинской территории от российскихоккупантов. В бой идут ветераны футбольного сообщества.
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Анна Бессонова, дочь легендарного футболиста Владимира Бессонова, выложила на своей странице в инстаграмме фото отца, который держит оружие и украинский флаг. Эксигровец готов защищать родительский дом.
Вскоре в паблике Druzi Dynamo выложили обращение Бессонова ко всем украинцам.
Нам россияне здесь не нужны, мы будем защищать свою Родину и свои дома,
– сказал Владимир Бессонов.
Обращение Бессонова: смотрите видео
Что известно о Владимире Бессонове
- Большинство карьеры отдало Динамо. Выступал на позиции правого защитника.
- Также поиграл в израильском Маккаби Хайфе.
- За свою карьеру отыграл 317 матчей, в которых забил 32 гола и сделал один ассист.
- В 1991 году повесил бутсы на гвоздь.
Кто из спортсменов защищает Украину
- Украинский биатлонист Дмитрий Подручный и лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук служат в части Нацгвардии в Тернополе.
- Сергей Стаховский, недавно закончивший теннисную карьеру, записался в запас украинской армии. Спортсмен уже вернулся на Украину, хотя проживает с семьей в Венгрии.
- Ряды территориальной обороны городов пополнил эксфутболист Карпат и Минай Михаил Кополовец.
- Также оружие в руки взял дзюдоист Георгий Зантарая.
- Александр Усик и Василий Ломаченко, вместо ринга, станут на оборону своих городов.
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