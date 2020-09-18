22-летняя легкоатлетпрекрасно начала сезон. В ее активе уже три золотых награды, но Юлия Левченко расстроена, что не может разделять эти положительные эмоции от побед с фанатами на трибунах, сообщает XSPORT. Читайте также:Левченко победила Магучих на этапе Бриллиантовой лиги По словам легкоатлет, странно выступать при пустых трибунах, они не до сих пор не привыкли к такой атмосфере. По мнению Левченко, одним из главных факторов, который приносит высокие результаты спортсменкам является поддержка фанатов на стадионе. Она благодарна организаторам турниров, которые в такое непростое время все же проводят легкоатлетические соревнования. Также в комментарии Левченко поделилась, как поддерживала форму дома во время строгого карантина. По словам девушки, она много тренировалась в домашних условиях, качала пресс. Девушка уверяет, если такие тренировки приносят высокий результат, то не откажется продолжить их выполнять и в следующем году. Выступления Левченко на прошлых турнирах Юлия Левченко завоевала "серебро" на Бриллиантовой лиге в Монако, уступив лишь другой украинке Ярославе Магучих. 22-летняя легкоатлетка выиграла золотую медаль на турнире "Мемориал Ирены Шевинской" в Быдгоще. Левченко смогла победить с результатом в 2 метра. В Стокгольме обе украинки снова оставили позади остальных соперниц. Магучих и Левченко преодолели высоту в 1,98 метра. После этого они начали брать высоту в 2 метра. Ее лишь с третьей попытки преодолела Магучих, а Левченко так и не смогла. Левченко получила в свою копилку еще одну серебряную награду. Левченко выиграла золотую медаль на международном турнире Kamila Skolimowska Memorial. Она показала первый результат – 1,92 м. К сожалению, она неудачно пыталась улучшить свой результат, причем во второй попытке (1,95 м) вообще пролетела под планкой. На турнире Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 в немецком Дассау украинкам снова не было равных. Юлии Левченко удалось одержать над Ярославой Магучих вторую в этом сезоне победу, превзойдя Ярославу по количеству попыток. Именно это и стало решающим в итоговом распределении мест. Обе атлетки показали итоговый результат 1,96 м. На этапе Бриллиантовой лиги в Риме Левченко опередила землячку Магучих и завоевала "золото" соревнований. Зато Левченко смогла с первой попытки взять: и 1.95 метра, и 1.98 метра. Украинка одержала победу.