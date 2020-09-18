22-летняя легкоатлет прекрасно начала сезон. В ее активе уже три золотых награды, но Юлия Левченко расстроена, что не может разделять эти положительные эмоции от побед с фанатами на трибунах, сообщает XSPORT.

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По словам легкоатлет, странно выступать при пустых трибунах, они не до сих пор не привыкли к такой атмосфере. По мнению Левченко, одним из главных факторов, который приносит высокие результаты спортсменкам является поддержка фанатов на стадионе.

Она благодарна организаторам турниров, которые в такое непростое время все же проводят легкоатлетические соревнования.

Также в комментарии Левченко поделилась, как поддерживала форму дома во время строгого карантина. По словам девушки, она много тренировалась в домашних условиях, качала пресс. Девушка уверяет, если такие тренировки приносят высокий результат, то не откажется продолжить их выполнять и в следующем году.

Выступления Левченко на прошлых турнирах