В Риме (Италия) 17-го сентября состоялся последний этап Бриллиантовой лиги. Украинские легкоатлеты Юлия Левченко и Ярослава Магучих разыграли награды.

Как сообщает "Общественное Спорт", Юлия Левченко выиграла последний этап Бриллиантовой лиги в женских прыжках в высоту. Ярослава Магучих стала второй.

Кстати Магучих победила на втором подряд этапе Бриллиантовой лиги, Левченко снова вторая

Бриллиантовая Лига. Рим. Женские прыжки в высоту: результаты

Юлия Левченко (Украина) – 1.98 м

Ярослава Магучих – Украина) - 1.95 м

Никола Макдермотт (Австралия) - 1.95 м

Эрика Кинси (Швеция) – 1.95 м

Соревнования в Риме были заключительным этапом для высотниц в сезоне Бриллиантовой лиги. Четверо атлеток покорили высоту 1.95 метра.

Ярослава Магучих, как и Никола Макдермотт и Эрика Кинси, вылетели с соревнований на 1.98 метра. Ни одна из девушек не смогла взять планку с трех попыток.

Таким образом, они закончили соревнование с одинаковым результатом 1.95 метра. Однако Магучих заняла второе место, поскольку взяла высоту 1.95 метра с первой попытки.

Достойно внимания Легкоатлет Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги, Левченко – вторая

Первая победа Левченко на этапе Бриллиантовой лиги

Зато Левченко смогла с первой попытки взять: и 1.95 метра, и 1.98 метра. Украинка одержала победу.

Левченко не только выиграла свой первый этап Бриллиантовой лиги в сезоне, но и вышла вперед в борьбе с Ярославой Магучих. Теперь у нее 3 победы в очных соревнованиях в этом сезоне, а у Ярославы – 2.

На предыдущих двух этапах Бриллиантовой лиги побеждала Ярослава Магучих, а Юлия Левченко занимала второе место.

Что известно о Бриллиантовой лиге

Это легкоатлетические соревнования, основанные еще в 2010 году Международной ассоциацией легкоатлетических федераций. Бриллиантовая лига заменила другую серию соревнований, Золотую лигу, старты в которой проводились в период с 1998 до 2009 года.

Серия стартов в рамках Бриллиантовой лиги состоит из 14 этапов, которые происходят не только на традиционных европейских аренах, но и в США, Китае и Катаре. За главный приз соревнований борются представители 9 беговых и 7 технических легкоатлетических дисциплин, как у мужчин и у женщин. Каждая из этих дисциплин представлена лишь на 7 из 14 этапов.