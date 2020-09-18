Нам не вистачає підтримки: легкоатлетка Левченко про перемоги за порожніх трибун
Одна з лідерок легкої атлетики у світі українка Юлія Левченко, яка спеціалізується на стрибках у висоту, поділилась враженням від змагань у новому сезоні. Українці сильно не вистачає підтримки вболівальників з трибун.
Виступи Левченко на минулих турнірах
- Юлія Левченко здобула "срібло" на Діамантові лізі у Монако, поступившись лише іншій українці Ярославі Магучіх.
- 22-річна легкоатлетка виграла золоту медаль на турнірі "Меморіал Ірени Шевінської" в Бидгощі. Левченко змогла перемогти з результатом в 2 метри.
- В Стокгольмі обидві українки знову залишили позаду решту суперниць. Магучіх та Левченко подолали висоту в 1,98 метра. Після цього вони почали брати висоту в 2 метри. Її лише з третьої спроби подолала Магучіх, а Левченко так і не змогла. Левченко здобула у свою скарбничку ще одну срібну нагороду.
- Левченко виграла золоту медаль на міжнародному турнірі Kamila Skolimowska Memorial. Вона показала перший результат – 1,92 м. На жаль, вона невдало намагалася поліпшити свій результат, причому в другій спробі (1,95 м) взагалі пролетіла під планкою.
- На турнірі Dessauer Leichtathletik-Meeting Anhalt 2020 у німецькому Дассау українкам знову не було рівних. Юлії Левченко вдалось здобути над Ярославою Магучіх другу в цьому сезоні перемогу, перевершивши Ярославу за кількістю спроб. Саме це і стало вирішальним у підсумковому розподілі місць. Обидві атлетки показали підсумковий результат 1,96 м.
- На етапі Діамантової ліги у Римі Левченко випередила землячку Магучіх та здобула "золото" змагань. Натомість Левченко змогла з першої спроби взяти: і 1.95 метри, і 1.98 метри. Українка здобула перемогу.
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