22-річна легкоатлетка чудово розпочала сезон. У її активі вже три золотих нагороди, але Юлія Левченко засмучена, що не може розділяти ці позитивні емоції від перемог із фанатами на трибунах, повідомляє XSPORT.

Читайте також: Левченко перемогла Магучіх на етапі Діамантової ліги

За словами легкоатлетка, дивно виступати за порожніх трибун, вони не досі не звикли до такої атмосфери. На думку Левченко, одним із головних чинників, який приносить високі результати спортсменкам є підтримка фанатів на стадіоні.

Вона вдячна організаторам турнірів, які у такий непростий час все ж таки проводять легкоатлетичні змагання.

Також у коментарі Левченко поділилась, як підтримувала форму вдома під час суворого карантину. За словами дівчини, вона багато тренувалась у домашніх умовах, качала прес. Дівчина запевняє, якщо такі тренування приносять високий результат, то не відмовиться продовжити їх виконувати і наступного року.