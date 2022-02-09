Набрал лишние килограммы: видео тренировки Фьюри, который мог подраться с Усиком

Тайсон Фьюри возобновил тренировочный процесс и готовится к следующим поединкам. Британский боксер в плохой физической форме.

Реакция на высоте, но не физическая форма

33-летний британский боксер понемногу возвращается к тренировкам на ринге. Тайсон Фьюри показал всем, как собирается побеждать будущих соперников.

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Чемпион мира по версии WBC в апреле 2022 года должен провести бой против Диллиана Уайта. На видео видно, что реакция у Фьюри на самом высоком уровне, что не скажешь о его физической форме. После победы над Деонтеем Уайлдером боксер изрядно отдохнул и набрал лишние килограммы.

"Цыганский король" боксирует на ринге с большим животом.

Видео тренировки Фьюри

Фьюри мог подраться с Усиком

Александр Усик победил Энтони Джошуа в 2021 году на глазах родных болельщиков британца. После чего Энтони заговорил о реванше и активировал такую ​​опцию в контракте.

В этот дуэт вмешался Фьюри, желавший побоксировать с украинцем. Александр был тоже не прочь выйти на ринг против Тайсона.

Впоследствии британец получил официального следующего соперника, а Эгис Климас, менеджер Усика, обвинил "цыганского короля" в срыве их боя.

Усик и Джошуа близки ко второму поединку в истории их противостояния. Промоутер украинца Александр Красюк заявил, что реванш может пройти в мае-июне 2022 года. Пока не исключено, что бой может принять Киев.

Текст публикации из инстаграма Elite Boxing

Человек с мечтой, ставшей реальностью. Благодарен за возможность держать мишень для Тайсона Фьюри.

После 15 раундов спарринга Тайсон прыгнул на мишень, этот человек – машина! Спасибо, что вы посетили спортзал. Это день, который мы никогда не забудем.