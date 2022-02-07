Джошуа захотел дополнительные 5 миллионов долларов

Сперва Уоррен говорил, что Усик не хотел драться против Фьюри до конца мая. Медлу тем промоутер украинца Александр Красюк заявил, что Фьюри якобы захотел провести промежуточный поединок перед встречей с Усиком.

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В СМИ была информация, что Энтони Джошуа готов отказаться от реванша против Усика за 15 миллионов фунтов стерлингов. И, по словам Уоррена, в последний момент Джошуа захотел еще 5 миллионов долларов.

Бой Фьюри – Усик был близко. Все пытались его организовать, усердно работали над этим. В последнюю минуту Джошуа потребовал дополнительные 5 миллионов долларов отступных к сумме, на которой все сошлись,

– сказал Уоррен.

В итоге Фьюри отказался ждать и согласился на встречу с обязательным претендентом на титул WBC Диллианом Уайтом.

Усик проведет реванш с Джошуа