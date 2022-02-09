Реакція на висоті, але не фізична форма

33-річний британський боксер потрохи повертається до тренувань на ринзі. Тайсон Ф'юрі показав усім, як збирається перемагати майбутніх суперників.

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Чемпіон світу за версією WBC у квітні 2022 року повинен провести бій проти Ділліана Уайта. На відео видно, що реакція у Ф'юрі на найвищому рівні, що не скажеш про його фізичну форму. Після перемоги над Деонтеєм Уайлдером боксер добряче відпочив та набрав зайвих кілограмів.

"Циганський король" боксує на ринзі із чималим животом.

Відео тренування Ф'юрі

Ф'юрі міг побитись з Усиком

Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа у 2021 році на очах рідних уболівальників британця. Після чого Ентоні заговорив про реванш та активував таку опцію у контракті.

У цей дует втрутився Ф'юрі, який хотів побоксувати з українцем. Олександр був теж не проти вийти у ринг проти Тайсона.

Згодом британець отримав офіційного наступного суперника, а Егіс Клімас, менеджер Усика, звинуватив "Циганського короля" у зриві їх бою.

Усик та Джошуа близькі до другого поєдинку в історії їх протистояння. Промоутер українця Олександр Красюк заявив, що реванш може відбутись у травні – червні 2022 року. Ще не виключено, що бій може прийняти Київ.

Текст публікації з інстаграму Elite Boxing