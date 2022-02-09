Реакція на висоті, але не фізична форма

33-річний британський боксер потрохи повертається до тренувань на ринзі. Тайсон Ф'юрі показав усім, як збирається перемагати майбутніх суперників.

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Чемпіон світу за версією WBC у квітні 2022 року повинен провести бій проти Ділліана Уайта. На відео видно, що реакція у Ф'юрі на найвищому рівні, що не скажеш про його фізичну форму. Після перемоги над Деонтеєм Уайлдером боксер добряче відпочив та набрав зайвих кілограмів.

"Циганський король" боксує на ринзі із чималим животом.

Відео тренування Ф'юрі

Ф'юрі міг побитись з Усиком

Текст публікації з інстаграму Elite Boxing