Мы еще не близки к реваншу, – сенсационное заявление Усика о бое с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик рассказал о реванше с Энтони Джошуа и потенциальном бое против Тайсона Фьюри. Украинец выражает желание в следующем бою встретиться с обладателем пояса WBC, которым сейчас является Фьюри.

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Усик заявил, что сейчас они с Джошуа не близки к реваншу. Однако Александр тренируется, чтобы быть готовым к поединку.

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Мы еще не близки к реваншу, только продолжаются переговоры между промоутерами, менеджерами. Я даже в это не лезу. Моя задача – тренироваться, прекрасно чувствовать себя внутри, чтобы, если реванш состоится, выйти и хорошо сделать свою работу,

– сказал боксер.

Первый бой Усик – Джошуа состоялся 25-го сентября. Украинец одержал победу решением судей и отобрал у Джошуа титулы чемпиона мира. Британец активировал опцию реванша в контракте.

Усик заверил, что готов встретиться с Тайсоном Фьюри, если Джошуа согласится "отойти в сторону". Британец якобы за 40 миллионов евро готов отказаться от боя с Усиком.

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"Одна из моих целей – стать абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории. Для меня совершенно не имеет значения, с кем из них встречаться. Просто с Тайсоном Фьюри это будет выгоднее, потому что у него пояс. Можно стать абсолютным чемпионом быстрее, без боя с Энтони Джошуа. Это – минус один шаг", – резюмировал Александр.

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