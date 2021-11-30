7 месяцев для организации боя

Чуть ли не сразу после поражения, Джошуа активировал опцию о проведении реванша против Усика. Договориться об этом должны промоутеры обоих боксеров.

"То есть 25 апреля дедлайн организации поединка, если стороны не согласуют какое-то смещение на пару недель. Мы с Эдди Хирном договорились в начале декабря встретиться в Европе и "набросать" дорожную карту", – рассказал промоутер Александр Красюк. Он представляет интересы Усика.

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Киев как альтернативное место боя

Не главный вопрос – место проведения этого боя. Усик и Красюк не против, чтобы этот бой состоялся в Киеве на НСК "Олимпийский".

Моя мечта, мечта братьев Кличко, мечта Усика – провести такой поединок в Украине. Кто из промоутеров не хотел бы провести такой поединок у себя на Родине? Выиграем ли мы эту конкуренцию – пока сложно говорить. Только после конкретных расчетов мы сможем это выяснить,

– признался промоутер.

Поэтому НСК "Олимпийский" рассматривают, но только как альтернативу. Все из-за разницы в стоимости билетов, которую можно установить в Украине и Великобритании. Ведь покупательная способность украинца и британца значительно различается. Для примера, средняя стоимость билета на бой Усик – Джошуа на стадионе "Тоттенхэм" составляла 300 фунтов – это 10 тысяч гривен. На стадион пришло 70 тысяч зрителей.

"VIP-билет, который составляет значительную часть дохода от продажи билетов на стадион "Тоттенхэм" стоил 2 тысячи фунтов стерлингов. Это примерно 75 тысяч гривен один билет. Как правило, это два билета, потому что человек идет по меньшей мере еще с кем-то. То есть, речь идет о 150 тысячах гривен. Представим себе средний класс. Кто может позволить себе это в Великобритании, и кто может позволить себе это в Украине? Сможем ли мы найти 2 тысячи людей в Киеве, которые позволят себе потратить 150 тысяч гривен только на билеты? Честно говоря, у меня возникает вопрос", – рассказал Красюк.

Поэтому промоутер не исключает того варианта, что бой проведут там, где стороны смогут получить максимальный доход от его проведения.

"Возможно, мы получим официальное предложение с Ближнего Востока. Ближний Восток нам предложит столько же, как Джошуа сражался с Энди Руисом. Это будут выгодные условия. Лучшее предложение – сразу подписали ... то есть все будет базироваться на коммерческой составляющей", – подытожил промоутер.

Полное интервью Александра Красюка читайте здесь в рамках нового проекта "Интервью 24".