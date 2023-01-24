"Украинская ракета": Мудрик установил личный рекорд по скорости в дебютном матче за Челси

Мудрик провел свой первый матч по футболке "аристократов". Только гола и победы Челси над Ливерпулем не хватило для того, чтобы назвать дебют Мудрика в АПЛ идеальным.

35 основного и 5 минут компенсированного к матчу времени хватило Михаилу Мудрику, чтобы влюбить в себя требовательного английского болельщика Уже после финального свистка фанаты Челси пели песню об украинце, в которой вспомнили его родную страну и успели потролить Арсенал, которому не удалось подписать Михаила.

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Первый личный рекорд в АПЛ

Главный тренер "синих" Грэм Поттер тоже похвалил новичка "аристократов". Даже легенды других английских грандов МЮ и Ливерпуля Рио Фердинанд и Стивен Джеррард.

Уже с первых секунд Мудрик отлично вошел в игру – хорошо открывался, отдавал чудесные ремни и даже мог убить. Он дважды отзывался на дальней стойке на передачу Хакима Зиеша, а через 10 минут на поле чуть не встал автором гола. Михаил накрутил двух соперников, но удар в ближний угол ему не удался. Мяч коснулся сетки владений Алиссона, но с внешней стороны ворот.

Также в дебютном матче в АПЛ на "Энфилде" Мудрик показал не только технические действия, но и свою традиционную скорость. Уже в первом поединке за "Челси" Михаил установил новый личный скоростной рекорд. Об этом сообщил его тренер Дмитрий Чаповский.

Личный тренер Михаила выложил видео по его тренировкам в Лондоне, а снизу написал скорость Мудрика в матче против Ливерпуля – 37 километров в час.

До этого Михаил разгонялся до 36,6 километра в час еще в футболке Шахтера против шотландского Селтика в матче Лиги чемпионов.



Мудрик установил новый личный рекорд по скорости / Скриншот по инстаграмме тренера

Напомним, что Ливерпуль и Челси расписали нулевую мировую.

Отметим, что 3 февраля Мудрик сможет дебютировать на "Стэмфорде Бридж" перед родными болельщиками Челси. В этот день "аристократы" сыграют против Фулхэма.