Мудрик улетел на сборы с Шахтером, – СМИ

Сага с возможным переездом Михаила Мудрика в Лондон может окончиться провалом. Есть реальные шансы, что левый вингер останется в Шахтере.

По информации авторитетного издания, Мудрик с остальными футболистами Шахтера отправится на тренировочные сборы в Турцию. Михаил был в составе группы, которая 10 января пересекла украинско-польскую границу.

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Шахтер может удержать лидера

Ранее о приезде Мудрика на сборы с Шахтером сообщил агент футболиста.

Похоже, что трансфер левого вингера в АПЛ откладывается. Ни Арсенал, ни Челси не готовы отдавать необходимые 100 миллионов, требуемых Шахтером. Гендиректор донецкого клуба Палкин заявлял, что "горняки" продадут своего талантливого питомца только за желаемую сумму. В противном случае никакого трансфера не будет.

Михаил Мудрик – самый дорогой футболист в истории УПЛ, который стоит 40 миллионов евро (по данным Transfermarkt ).

Напомним, что клубы УПЛ получили разрешение выезжать за границу, чтобы подготовиться ко второму кругу соревнований.

По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, собрание "горняков" продлится до 9 февраля. У команды Игоря Йовичевича запланировано 6 спаррингов.

Раньше же была информация, что Шахтер отказался от благотворительного турне в США. В донецком клубе сразу принялись объяснять такое решение. Донетчанам не удалось договориться с MLS, а лететь в США, чтобы провести только два матча было бы невыгодно для клуба.

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