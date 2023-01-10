По информации авторитетного издания, Мудрик с остальными футболистами Шахтера отправится на тренировочные сборы в Турцию. Михаил был в составе группы, которая 10 января пересекла украинско-польскую границу.
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Шахтер может удержать лидера
Ранее о приезде Мудрика на сборы с Шахтером сообщил агент футболиста.
Похоже, что трансфер левого вингера в АПЛ откладывается. Ни Арсенал, ни Челси не готовы отдавать необходимые 100 миллионов, требуемых Шахтером. Гендиректор донецкого клуба Палкин заявлял, что "горняки" продадут своего талантливого питомца только за желаемую сумму. В противном случае никакого трансфера не будет.
Напомним, что клубы УПЛ получили разрешение выезжать за границу, чтобы подготовиться ко второму кругу соревнований.
По словам генерального директора Шахтера Сергея Палкина, собрание "горняков" продлится до 9 февраля. У команды Игоря Йовичевича запланировано 6 спаррингов.
Раньше же была информация, что Шахтер отказался от благотворительного турне в США. В донецком клубе сразу принялись объяснять такое решение. Донетчанам не удалось договориться с MLS, а лететь в США, чтобы провести только два матча было бы невыгодно для клуба.
Трансфер Мудрика – переезд в Лондон или матчи в Украине
- Эпопея с возможным переездом Мудрика в Лондон уже держит не первую неделю. Сначала в СМИ фигурировала информация только об Арсенале. Но вроде бы Шахтер отказал "канонирам", которые не оставляют усилий подписать Михаила.
- Теперь в борьбу за Мудрика включился другой лондонский клуб – Челси.
- Инсайдеры и пресса сообщали, что Мудрик уже контактировал с главными тренерами обоих клубов. Микелем Артетой (Арсенал) и Грэмом Поттером (Челси).
- Также была информация, что у левого вингера уже есть определенные договоренности с "канонирами".