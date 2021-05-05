Зарплата Моуринью в Роме

4 мая Рома официально сообщила о подписании контракта с Жозе Моуринью. Португалец станет преемником бывшего тренера Шахтера Паулу Фонсеки.

К теме Жозе Моуринью официально возглавит Рому

Итальянский гранд заключил соглашение с наставником на три года до 30 июня 2024 года. Однако в клубе не стали раскрывать финансовую часть контракта Жозе. Зарплата Моуринью в Роме ориентировочно составит 7 миллионов евро в год.

Экс-тренер Тоттенхэма станет вторым самым высокооплачиваемым тренером в Серии А. Больше зарабатывает только Антонио Конте, который возглавляет Интер. Специалист зарабатывает 12 миллионов евро.

Сообщалось, что Моуринью станет экспертом и комментатором матчей Евро-2020 на британской радиостанции talkSPORT. Пока главным тренером Ромы является Паулу Фонсека. Клуб еще перед тем сообщил, что Фонсека покинет команду по окончании действия его контракта летом 2021 года.

Различные дороги в Моуринью и Тоттенхэма