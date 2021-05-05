Зарплата Моурінью у Ромі
4 травня Рома офіційно повідомила про підписання контракту з Жозе Моурінью. Португалець стане наступником колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки.
До теми Жозе Моурінью офіційно очолить Рому
Італійський гранд уклав угоду з наставником на три роки до 30 червня 2024 року. Однак у клубі не стали розкривати фінансову частину контракту Жозе. Зарплата Моурінью в Ромі орієнтовно становитиме 7 мільйонів євро на рік.
Екстренер Тоттенхема стане другим найбільш високооплачуваним тренером у Серії А. Більше заробляє лише Антоніо Конте, який очолює Інтер. Фахівець заробляє 12 мільйонів євро.
Повідомлялось, що Моурінью стане експертом і коментатором матчів Євро-2020 на британській радіостанції talkSPORT. Поки головним тренером Роми є Паулу Фонсека. Клуб ще перед тим сповістив, що Фонсека покине команду по закінченні дії його контракту влітку 2021 року.
Різні дороги у Моурінью та Тоттенхема
- Жозе у листопаді 2019 року очолив Тоттенхема. Контракт португальця з англійським клубом був розрахований до літа 2023 року.
- Команда під керівництвом португальського фахівця із 50 очками були на 7-й позиції в АПЛ. У березні 2021 року англійський клуб вибув із Ліги Європи.
- "Шпори" достроково розірвали угоду з наставником. Моурінью начебто посварився з усіма футболістами команди.
- Цікаво, що Жозе серйозно збагатився на такому кроці від керівництва англійського гранда.