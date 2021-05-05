Зарплата Моурінью у Ромі

4 травня Рома офіційно повідомила про підписання контракту з Жозе Моурінью. Португалець стане наступником колишнього тренера Шахтаря Паулу Фонсеки.

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Італійський гранд уклав угоду з наставником на три роки до 30 червня 2024 року. Однак у клубі не стали розкривати фінансову частину контракту Жозе. Зарплата Моурінью в Ромі орієнтовно становитиме 7 мільйонів євро на рік.

Екстренер Тоттенхема стане другим найбільш високооплачуваним тренером у Серії А. Більше заробляє лише Антоніо Конте, який очолює Інтер. Фахівець заробляє 12 мільйонів євро.

Повідомлялось, що Моурінью стане експертом і коментатором матчів Євро-2020 на британській радіостанції talkSPORT. Поки головним тренером Роми є Паулу Фонсека. Клуб ще перед тим сповістив, що Фонсека покине команду по закінченні дії його контракту влітку 2021 року.

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