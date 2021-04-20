Бешеные деньги за увольнение

Жозе Моуринью только в ноябре 2019 года пришел к рулю "шпор". Контракт португальца с Тоттенхэмом был рассчитан до лета 2023 года. Однако руководство клуба не стало ждать завершения контракта и досрочно расторгло соглашение.

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Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды. В последнем матче Тоттенхэм сыграл в боевую ничью с Эвертоном. Такое увольнение принесет Жозе кругленькую сумму денег – 17,5 миллионов евро.

Тоттенхэм под руководством португальского специалиста с 50 очками остался на 7-й позиции в АПЛ. "Шпоры" на протяжении трех туров подряд не знают вкуса побед в чемпионате.

В марте 2021 года Тоттенхэм выбыл из Лиги Европы.

В целом Моуринью может похвастаться бешеной суммой денег, которую он заработал только на увольнениях из клубов. Она составила 77,5 миллиона фунтов или 107 миллионов долларов.

Опытный тренер получил 18 миллионов фунтов от лондонского Челси в 2007 году, за увольнение из Реала в 2003 году – 17 миллионов. После второго вояжа к "пенсионерам" – 12,5, а МЮ выплатил Жозе аж 15 миллионов.