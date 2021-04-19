Об увольнении Жозе Моуринью официально сообщается на сайте клуба. Вместе с ним, в отставку отправили и весь его тренерский штаб.
В то же время Европейские клубы объявили о создании Суперлиги: все, что стоит знать об этом турнире
Первым об увольнении Жозе Моуринью сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштен. Впоследствии, его информацию подтвердили и другие британские издания.
Причиной для увольнения Моуринью, могут быть неудовлетворительные результаты команды. В турнирной таблице "шпоры" идут на седьмом месте и отстают от четвертого на пять очков. До окончания чемпионата осталось шесть туров.
Кроме того, за шесть последних матчей команда выиграла только один раз. Взамен:
- проиграла Арсеналу в принципиальное дерби ("канониры" на девятом месте);
- проиграла загребскому Динамо в ответном матче 18 Лиги Европы и вылетела из турнира. Первый матч закончился победой Тоттенхэма со счетом 2:0;
- проиграла домашний матч Манчестер Юнайтед.
Пока будет руководить командой Райян Мэнсон.
Моуринью возглавил Тоттенхэм осенью 2019 года. Он заменил Маурисио Почеттино, которого уволили из-за неудачного старта команды в сезоне.
Под руководством португальского специалиста "шпоры" в итоге финишировали на шестом месте в чемпионате Англии.
До Тоттенхэма Моуринью работал в Порту, Челси, Интере, Реале и Манчестер Юнайтед.