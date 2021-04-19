Об увольнении Жозе Моуринью официально сообщается на сайте клуба. Вместе с ним, в отставку отправили и весь его тренерский штаб.

В то же время Европейские клубы объявили о создании Суперлиги: все, что стоит знать об этом турнире

Первым об увольнении Жозе Моуринью сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштен. Впоследствии, его информацию подтвердили и другие британские издания.

Причиной для увольнения Моуринью, могут быть неудовлетворительные результаты команды. В турнирной таблице "шпоры" идут на седьмом месте и отстают от четвертого на пять очков. До окончания чемпионата осталось шесть туров.

Кроме того, за шесть последних матчей команда выиграла только один раз. Взамен:

проиграла Арсеналу в принципиальное дерби ("канониры" на девятом месте);

проиграла загребскому Динамо в ответном матче 18 Лиги Европы и вылетела из турнира. Первый матч закончился победой Тоттенхэма со счетом 2:0;

проиграла домашний матч Манчестер Юнайтед.

Пока будет руководить командой Райян Мэнсон.

Моуринью возглавил Тоттенхэм осенью 2019 года. Он заменил Маурисио Почеттино, которого уволили из-за неудачного старта команды в сезоне.

Под руководством португальского специалиста "шпоры" в итоге финишировали на шестом месте в чемпионате Англии.

До Тоттенхэма Моуринью работал в Порту, Челси, Интере, Реале и Манчестер Юнайтед.