Причина отставки Моуринью

19 апреля дороги Жозе Моуринью и Тоттенхэма разошлись. Болельщики сразу все списали на неудачные выступления команды, но причина была кардинально другая.

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Жена Александра Зинченко 29 апреля на своем ютуб-канале опубликовала новый выпуск блога, в котором раскрылась истинная причина ухода португальца с поста главного наставника "шпор".

В разговоре один из самых авторитетных журналистов Великобритании Дэвид Орнштен с The Athletic рассказал, что Тоттенхэм расстался с Жозе из-за конфликта. Тренер поссорился со всеми футболистами. Поэтому руководство клуба приняло решение отпустить специалиста, чтобы разрядить напряженную атмосферу в коллективе.

Это не помогло команде одержать победу в финале Кубка Лиги. "Шпоры" уступили МанСити с минимальным счетом 1:0. Пока руководить командой будет Райан Мэнсон. Руководство клуба хочет сменить тренера еще до окончания сезона, но в то же время понимает, что найти хорошего специалиста в конце чемпионата будет нелегко.