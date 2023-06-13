Манор Соломон летом бесплатно покинет донецкий коллектив. ФИФА позволила израильскому футболисту поступить подло.

Достойно внимания Сбежали от войны и принесли миллионный ущерб: как сложилась судьба легионеров Шахтера

Очередные денежные потери

ФИФА еще на год разрешила легионерам приостанавливать контракты и самовольно покидать украинские клубы. Однако есть одно изменение – правило не распространяется на новые соглашения в Украине и России, то есть футболисты, приехавшие на территорию нашего государства во время войны, таким случаем воспользоваться не смогут. Но вот Соломон принадлежит к когорте тех футболистов, которым "все позволено".

Контракт израильского футболиста с "горняками" истекает 31 декабря, однако ФИФА решила долго не затягивать ситуацию. Всемирная организация позволила Соломону летом оставить донецкий коллектив ни с чем и стать одним из свободных агентов. То есть Шахтер не получит ни гривны за футболиста, который обошелся "кротам" в свое время в 6 миллионов евро. К тому же Манором заинтересован Тоттенхэм, который мог бы предложить хорошую сумму "горнякам" за Соломона ( Transfermarkt оценивает игрока в 18 миллионов евро), однако "шпоры", скорее всего, получат футболиста даром.

Однако генеральный директор Шахтера Сергей Палкин уже заявил, что "горняки" пойдут в суд, если кому-то придет в голову хитрость бесплатно подписать Соломона. Представитель донецкого коллектива неоднократно критиковал ФИФА за данное правило, которое принесло огромные денежные потери для клуба, а также ставит Украину и Россию в один ряд, несмотря на то, что последние – страна-агрессор.

Игроки Шахтера, которые бесплатно покинули клуб благодаря новому правилу ФИФА