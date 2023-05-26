Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин словесно разнес ФИФА. Всемирная организация поставила Украину и Россию в равные условия.

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Не делят на хорошее и плохое

Сергей Палкин поделился своим мнением по поводу очередного нововведения ФИФА относительно украинского футбола за время полномасштабной войны, которую начала Россия на территории нашего государства. ФИФА еще на год разрешила приостанавливать контракты и самовольную оставлять украинские клубы. Однако с изменением – правило не распространяется на новые соглашения в Украине и России, то есть футболисты, приехавшие на территорию нашего государства во время войны, таким "добром" воспользоваться не смогут.

Палкин напомнил, что Шахтер потеряли уже примерно 40 миллионов евро из-за этого решения мировой организации, а еще отметил, что клуб рискует потерять столько же. Также генеральный директор "горняков" рассказал, что по словам ФИФА на них давил профсоюз футболистов FIFPRO, требовавший вообще предоставить всем легионерам статус свободных агентов. А своим решением по украинскому футболу мировая организация уже пошла на компромисс.

Мне кажется, что это политический вопрос. Мы же понимаем, какие у ФИФА отношения с Россией. И это еще один момент, который меня невероятно бесит. Как можно было принимать одинаковые решения по отношению к нам и российскому футболу. Эй, вы там ничего не перепутали? Они – агрессор, а мы – пострадавшие. Вы уничтожаете нас, а не помогаете. Хорошо, что сейчас начались консультации и разговоры о создании фонда поддержки украинского футбола. Это хоть какой-то сдвиг,

– рассказал Палкин.

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