Война в Украине катастрофически повлияла на донецкий Шахтер. Клуб потерял почти всех легионеров из-за скандального правила ФИФА.
По теме Шахтер заберет себе иностранного тренера, создавшего команду-сенсацию УПЛ – СМИ
Главный футбольный орган мира разрешил иностранным футболистам по УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими командами.
Правило распространялось на сезон 2022-2023, но теперь ФИФА продлила его действие и на следующий сезон. Именно "горняки" больше всего пострадали от него, ведь потеряли 15 футболистов и возможность заработать на них.
Большинство игроков воспользовались правилом ФИФА, впрочем, кого-то Шахтер смог таки продать. Хотя, конечно, цена была куда ниже ожидаемой. Впрочем, выиграли ли от трансферов сами легионеры? 24 канал повествует о том. как "беглецы" провели сезон 2022-2023.
ДОДО (правый защитник)
Возраст: 23
Контракт с Шахтером: до 2025 года
Цена по оценке Transfermarkt: 20 миллионов евро
Куда перешел: Фиорентина
Сумма трансфера: 14,5 миллиона евро
Бразильский вингбек Шахтер успел неплохо продать. В 2018 году Додо перешел всего за 2 миллиона, а продать его вышло за 14,5 миллиона. И это уже во время действия правила ФИФА!
Додо неплохо флаштировался в Фиорентине, став игроком основания. Его команда финишировала восьмой в Серии А, а также дошла до финалов Кубка Италии и Лиги конференций.
ВИНИСИУС ТОБИАС (правый защитник)
Возраст: 19
Контракт с Шахтером: до 2026 года
Цена по оценке Transfermarkt: 3 миллиона евро
Куда перешел: Реал Мадрид (аренда)
Бразильский талант перешел в Шахтер как раз в преддверии полномасштабного вторжения, зимой 2022-го. Потому и не сыграл за команду ни матча. Летом же на Винисиуса обратил внимание сам Реал и договорился о цивилизованной аренде, а не по правилу ФИФА.
Впрочем, за взрослую команду Тобиас не играл, зато стал основным в Кастильи (второй команде Реала), сыграв 35 матчей в третьем дивизионе. У мадридцев есть опция выкупа защитника за 10 миллионов евро, но пользоваться ею не собираются. Поэтому Винисиус должен вернуться в Шахтер этим летом.
МАРЛОН (центральный защитник)
Возраст: 27
Контракт с Шахтером: до 2026 года
Цена по оценке Transfermarkt: 7,5 миллионов евро.
Куда перешел: Монца (правило ФИФА)
Звездный центрбек провел в составе "горняков" всего полсезона и решил воспользоваться правилом ФИФА. Игрока прихватила Монца, дебютировавшая в Серии А. Там Марлон не стал основным, скорее игроком ротации. Тем не менее успел наиграть 28 матчей и занять 11 место в чемпионате.
ВИТАО (центральный защитник)
Возраст: 23
Контракт с Шахтером: до 2024 года
Цена по оценке Transfermarkt: 7 миллионов евро.
Куда перешел: Интернасьональ (правило ФИФА)
Бразильский вингбек Шахтер, похоже, потеряет бесплатно. В 2019-м "горняки" выложили за молодого бразильца 3 миллиона евро, однако полностью основным в клубе он так и не стал.
А вот возвращение на Родину добавило ему игровую практику. В Интернасьонале Витао является основным центрбэком, а в сезоне-2022 стал вицечемпионом Бразилии. Поэтому, скорее всего, Витао снова воспользуется правилом ФИФА и покинет Шахтер следующим летом свободным агентом.
ИСМАИЛИ (левый защитник)
Возраст: 33
Контракт с Шахтером: до 2023 года
Цена по оценке Transfermarkt: 3 миллиона евро
Куда перешел: Лилль
Сумма трансфера: свободный агент
А вот Исмаили Шахтер уже отпустил даром. Бразилец играл за Шахтер с 2013 года и был его основным левым беком. Впрочем, полномасштабная война застала его за год до окончания контракта. Потому Исмаили вместо использования правила ФИФА договорился с "горняками" о досрочном разрыве договора.
Футболиста забрал к себе в Лилль экстренер дончан Паулу Фонсека. В составе "догов" Исма чаще лечился, но когда был здоров, часто выходил в основе. Наиграв 25 матчей за сезон, бразилец привел Лилль к 5-му месту в Лиз 1 и путевки в Лигу конференций.
Читайте также Война его не испугала: Йовичевич не изменил Украине ради предложения из европейского клуба
МАРКИНЬОС СИПРИАНО (левый защитник)
Возраст: 24
Контракт с Шахтером: до 2023 года
Цена по оценке Transfermarkt: 800 тысяч евро.
Куда перешел: Крузейру, Аваи (правило ФИФА)
Сумма трансфера: свободный агент
Другой левый бэк из Бразилии так и не прижился в Шахтере и много ходил по арендам еще до начала полномасштабной войны. Ее он встретил в аренде в швейцарском Сене, а прошлым летом отправился в клуб второго бразильского дивизиона Крузейру.
Впрочем, и там Маркиньос потерялся, лишь изредка выходя на замену или попадая в основу. В марте этого года игрок подписал контракт с другим клубом Серии В Авайи уже как свободный агент, но и там пока сидит на скамье.
МАРКОС АНТОНИО (опорный полузащитник)
Возраст: 22
Контракт с Шахтером: до 2025 года
Цена по оценке Transfermarkt: 8 миллионов евро
Куда перешел: Лацио
Сумма трансфера: 7,5 миллионов евро.
Как и с Додо, Шахтер успешно сработал с Маркосом Антонио. Бразилец в состоянии "горняков" быстро стал основным, но летом прошлого года привлек к себе внимание Лацио.
Римляне наконец согласились выкупить хавбека Шахтера за 7,5 миллиона евро, что вдвое больше суммы, которую дончане отдали за него Эшторилу в 2019-м. Антонио был в составе "орлов" скорее игроком ротации, сыграв 22 матча, но помог клубу стать вицечемпионом Италии.
Стоит знать "Вы уничтожаете нас, а Россия – агрессор": Шахтер претенциозно обратился в ФИФА по поводу нового правила
АЛАН ПАТРИК (центральный полузащитник)
Возраст: 32
Контракт с Шахтером: до 2025 года
Цена по оценке Transfermarkt: 5 миллионов евро
Куда перешел: Интернасьональ
Сумма трансфера: 2 миллиона евро
А вот Патрику пришлось Шахтеру отпускать почти даром. Алан находился на контракте "горняков" с 2011 года, когда те заплатили за него Сантосу 4 миллиона евро.
С 2017 года игрок стал по сути основным в Шахтере, но после начала полномасштабной войны решил вернуться на Родину. "Горняки" же вызвались его отпустить в Интернасьональ всего за 2 миллиона. Как бы там ни было, Патрик стал основным в клубе, с которым выиграл серебро чемпионата Бразилии и забил 6 голов в 26-ти играх.
МАЙКОН (центральный полузащитник)
Возраст: 25
Контракт с Шахтером: до 2025 года
Цена по оценке Transfermarkt: 6 миллионов евро
Куда перешел: Коринтианс (аренда)
В 2018-м игрок Коринтианса Майкон обошелся Шахтеру в 6,5 миллиона евро. Бразилец постепенно закреплялся в основе, но во время войны играть в Украину не захотел.
Впрочем, Шахтер договорился с бывшей командой Майкона об аренде за символические 500 тысяч евро до декабря 2023-го. В Коринтиансе хавбек чаще играет в основе. В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате и дошла до четвертьфинала Копа Либертадорес.
МАНОР СОЛОМОН (левый вингер)
Возраст: 23
Контракт с Шахтером: до 2023 года
Цена по оценке Transfermarkt: 18 миллионов евро
Куда перешел: Фулхэм (правило ФИФА)
Похоже, Шахтер даром потеряет один из своих главных активов. Манор присоединился к команде в 2019 году за 6 миллионов евро и быстро стал лидером клуба. Впрочем гражданин Израиля решил, что он не готов играть в воюющей стране.
Вингер воспользовался правилом ФИФА и поехал покорять АПЛ за Фулхэмом. Там он чаще выходил на замену, но оформил 5 голов в 24 матчах. Сейчас Соломон отказал Шахтеру в возвращении и готовится снова использовать правило ФИФА.
Читайте также Шахтер проиграл в суде иск в ФИФА, из-за которого команду покинули почти все легионеры
Одним из кандидатов на игрока является Тоттенхэм, который может получить его в качестве свободного агента. Контракт израильтянина с Шахтером истекает в декабре этого года. Впрочем, Сергей Палкин уже заявил, что "горняки" пойдут в суд, если кто-нибудь захочет подписать Манора бесплатно.
ТЕТЕ (правый вингер)
Возраст: 22
Контракт с Шахтером: до 2023 года
Цена по оценке Transfermarkt: 25 миллионов евро.
Куда перешел: Лион, Лестер (правило ФИФА)
С Тете у Шахтера аналогичная ситуация. Клуб близок к полной потере своей звезды, чей контракт подходит к концу в декабре. На него в 2019-м "горняки" потратили 15 миллионов евро. Вингер нашел неплохой вариант во Франции, став игроком основания Лиона.
За полсезона он забил 6 голов в 17 матчах, но зимой игрока переманил к себе Лестер. Там Тете ждал провал. Бразилец редко играл и в основном со скамейки запасных. "Лысы" вылетели в Чемпионшип. Летом Тете должно вернуться в Шахтер, но пока никакой информации о его дальнейшей карьере нет.
ПЕДРИНЬО (правый вингер)
Возраст: 25
Контракт с Шахтером: до 2025 года
Цена по оценке Transfermarkt: 10 миллионов евро
Куда перешел: Атлетико Минейро (правило ФИФА)
Шахтер не пожалел 15 миллионов евро летом 2021-го за вингера Бенфики. На Педриньо была ставка как на главную звезду клуба, но в нем он провел всего полгода (4 гола в 19 играх). В 2022-м благодаря правилу ФИФА бразильца вернул на Родину Атлетико Минейро.
Там же Педриньо пока не может нормально заиграть из-за постоянных травм. На его счету всего 7 матчей в сезоне-2022, а его команда заняла лишь седьмое место в Серии А.
ФЕРНАНДО (нападающий)
Возраст: 24
Контракт с Шахтером: до 2023 года
Цена по оценке Transfermarkt: 10 миллионов евро.
Куда перешел: Зальцбург
Сумма трансфера: 6 миллионов евро.
А вот с бразильским нападающим Шахтер получил неплохую выгоду. В 2018-м "горняки" заплатили за него 5,5 миллиона евро, но по-настоящему основным он так и не стал. У него была неплохая половина сезона 2021-2022 (пять голов в 7-ми матчах).
Но его контракт истекал бы летом этого года. К счастью, Зальцбург сильно заинтересовался им и согласился прошлым летом заплатить 6 миллионов евро. Однако из-за трав Фернандо пока не заиграл, хотя в 12-ти матчах он забил 6 голов и стал с командой чемпионом Австрии.
ДАВИД НЕРЕС (нападающий)
Возраст: 26
Контракт с Шахтером: до 2026 года
Цена по оценке Transfermarkt: 22 миллионов евро.
Куда перешел: Бенфика
Сумма трансфера: 15 миллионов евро.
Шахтер мог сильно прогореть с трансфером экс-игрока сборной Бразилии. Клуб выкупил Нереса у Аякса в январе 2022-го за 12 миллионов евро, но, по сути, Давид не сыграл за "горняков" ни одного официального матча.
За нападающего, который должен был стать лидером нападения дончан, развернулась активная борьба за трансферный рынок. В итоге, еще до активации правила ФИФА Бенфика согласилась заплатить за форварда 15 миллионов евро. оставив Шахтер даже в плюсе.
В лиссабонском клубе Нерес имеет постоянную игровую практику, фактически заменив украинца Романа Яремчука. В 48 матчах Давид забил 12 голов и отдал 14 ассистов. Его команда выиграла чемпионат Португалии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.
По теме Трансфер Мудрика спас Шахтер: гендиректор клуба рассказал о свинье от ФИФА
ИТОГ
Итак, из-за начала полномасштабной войны Шахтер потерял 14 легионеров. Половину из них (7) Шахтер уже потерял окончательно, продав за максимально возможную сумму или же отпустив свободными агентами:
- Додо
- Исмаили
- Маркиньос Сиприано
- Маркос Антонио
- Алан Патрик
- Фернандо
- Давид Нерес
За этих футболистов Шахтер вместе выручил 45 миллионов евро. При том, что их суммарная стоимость согласно Transfermarkt составляет почти 70 миллионов. А при правильном менеджменте клуб обычно продает игрока дороже, чем его цена на этом ресурсе.
Еще семеро футболистов теоретически могут еще вернуться в Шахтер, ведь у них еще есть контракты с "горняками". Впрочем, соглашения с Витао, Манором Соломоном и Тете закончатся в течение сезона 2023-2024, когда правило ФИФА еще будет давать им возможность игнорировать дончан.
Интересно знать Когда украинские клубы сыграют в еврокубках: дать жеребьевку и матчи, потенциальные соперники
Только на этих трех игроках Шахтер может потерять 50 миллионов евро. Это как минимум, поскольку ориентируемся на оценки Transfermarkt. А вот еще четырех легионеров фанаты еще могут увидеть в футболке "горняков":
- Винисиус Тобиас
- Марлон
- Майкон
- Педриньо
С ними у дончан есть контракты до 2025-2026 года. Если ВСУ удастся поставить точку в войне со страной-террористкой как можно раньше, эти футболисты еще могут поиграть в УПЛ. Поэтому верим в нашу армию и помогаем ей всеми возможными способами.