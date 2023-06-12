Война в Украине катастрофически повлияла на донецкий Шахтер. Клуб потерял почти всех легионеров из-за скандального правила ФИФА.

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Главный футбольный орган мира разрешил иностранным футболистам по УПЛ в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими командами.

Правило распространялось на сезон 2022-2023, но теперь ФИФА продлила его действие и на следующий сезон. Именно "горняки" больше всего пострадали от него, ведь потеряли 15 футболистов и возможность заработать на них.

Большинство игроков воспользовались правилом ФИФА, впрочем, кого-то Шахтер смог таки продать. Хотя, конечно, цена была куда ниже ожидаемой. Впрочем, выиграли ли от трансферов сами легионеры? 24 канал повествует о том. как "беглецы" провели сезон 2022-2023.

ДОДО (правый защитник)

Возраст: 23

Контракт с Шахтером: до 2025 года

Цена по оценке Transfermarkt: 20 миллионов евро

Куда перешел: Фиорентина

Сумма трансфера: 14,5 миллиона евро

Бразильский вингбек Шахтер успел неплохо продать. В 2018 году Додо перешел всего за 2 миллиона, а продать его вышло за 14,5 миллиона. И это уже во время действия правила ФИФА!

Додо неплохо флаштировался в Фиорентине, став игроком основания. Его команда финишировала восьмой в Серии А, а также дошла до финалов Кубка Италии и Лиги конференций.

ВИНИСИУС ТОБИАС (правый защитник)

Возраст: 19

Контракт с Шахтером: до 2026 года

Цена по оценке Transfermarkt: 3 миллиона евро

Куда перешел: Реал Мадрид (аренда)

Бразильский талант перешел в Шахтер как раз в преддверии полномасштабного вторжения, зимой 2022-го. Потому и не сыграл за команду ни матча. Летом же на Винисиуса обратил внимание сам Реал и договорился о цивилизованной аренде, а не по правилу ФИФА.

Впрочем, за взрослую команду Тобиас не играл, зато стал основным в Кастильи (второй команде Реала), сыграв 35 матчей в третьем дивизионе. У мадридцев есть опция выкупа защитника за 10 миллионов евро, но пользоваться ею не собираются. Поэтому Винисиус должен вернуться в Шахтер этим летом.

МАРЛОН (центральный защитник)

Возраст: 27

Контракт с Шахтером: до 2026 года

Цена по оценке Transfermarkt: 7,5 миллионов евро.

Куда перешел: Монца (правило ФИФА)

Звездный центрбек провел в составе "горняков" всего полсезона и решил воспользоваться правилом ФИФА. Игрока прихватила Монца, дебютировавшая в Серии А. Там Марлон не стал основным, скорее игроком ротации. Тем не менее успел наиграть 28 матчей и занять 11 место в чемпионате.

ВИТАО (центральный защитник)

Возраст: 23

Контракт с Шахтером: до 2024 года

Цена по оценке Transfermarkt: 7 миллионов евро.

Куда перешел: Интернасьональ (правило ФИФА)

Бразильский вингбек Шахтер, похоже, потеряет бесплатно. В 2019-м "горняки" выложили за молодого бразильца 3 миллиона евро, однако полностью основным в клубе он так и не стал.

А вот возвращение на Родину добавило ему игровую практику. В Интернасьонале Витао является основным центрбэком, а в сезоне-2022 стал вицечемпионом Бразилии. Поэтому, скорее всего, Витао снова воспользуется правилом ФИФА и покинет Шахтер следующим летом свободным агентом.

ИСМАИЛИ (левый защитник)

Возраст: 33

Контракт с Шахтером: до 2023 года

Цена по оценке Transfermarkt: 3 миллиона евро

Куда перешел: Лилль

Сумма трансфера: свободный агент

А вот Исмаили Шахтер уже отпустил даром. Бразилец играл за Шахтер с 2013 года и был его основным левым беком. Впрочем, полномасштабная война застала его за год до окончания контракта. Потому Исмаили вместо использования правила ФИФА договорился с "горняками" о досрочном разрыве договора.

Футболиста забрал к себе в Лилль экстренер дончан Паулу Фонсека. В составе "догов" Исма чаще лечился, но когда был здоров, часто выходил в основе. Наиграв 25 матчей за сезон, бразилец привел Лилль к 5-му месту в Лиз 1 и путевки в Лигу конференций.

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МАРКИНЬОС СИПРИАНО (левый защитник)

Возраст: 24

Контракт с Шахтером: до 2023 года

Цена по оценке Transfermarkt: 800 тысяч евро.

Куда перешел: Крузейру, Аваи (правило ФИФА)

Сумма трансфера: свободный агент

Другой левый бэк из Бразилии так и не прижился в Шахтере и много ходил по арендам еще до начала полномасштабной войны. Ее он встретил в аренде в швейцарском Сене, а прошлым летом отправился в клуб второго бразильского дивизиона Крузейру.

Впрочем, и там Маркиньос потерялся, лишь изредка выходя на замену или попадая в основу. В марте этого года игрок подписал контракт с другим клубом Серии В Авайи уже как свободный агент, но и там пока сидит на скамье.

МАРКОС АНТОНИО (опорный полузащитник)

Возраст: 22

Контракт с Шахтером: до 2025 года

Цена по оценке Transfermarkt: 8 миллионов евро

Куда перешел: Лацио

Сумма трансфера: 7,5 миллионов евро.

Как и с Додо, Шахтер успешно сработал с Маркосом Антонио. Бразилец в состоянии "горняков" быстро стал основным, но летом прошлого года привлек к себе внимание Лацио.

Римляне наконец согласились выкупить хавбека Шахтера за 7,5 миллиона евро, что вдвое больше суммы, которую дончане отдали за него Эшторилу в 2019-м. Антонио был в составе "орлов" скорее игроком ротации, сыграв 22 матча, но помог клубу стать вицечемпионом Италии.

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АЛАН ПАТРИК (центральный полузащитник)

Возраст: 32

Контракт с Шахтером: до 2025 года

Цена по оценке Transfermarkt: 5 миллионов евро

Куда перешел: Интернасьональ

Сумма трансфера: 2 миллиона евро

А вот Патрику пришлось Шахтеру отпускать почти даром. Алан находился на контракте "горняков" с 2011 года, когда те заплатили за него Сантосу 4 миллиона евро.

С 2017 года игрок стал по сути основным в Шахтере, но после начала полномасштабной войны решил вернуться на Родину. "Горняки" же вызвались его отпустить в Интернасьональ всего за 2 миллиона. Как бы там ни было, Патрик стал основным в клубе, с которым выиграл серебро чемпионата Бразилии и забил 6 голов в 26-ти играх.

МАЙКОН (центральный полузащитник)

Возраст: 25

Контракт с Шахтером: до 2025 года

Цена по оценке Transfermarkt: 6 миллионов евро

Куда перешел: Коринтианс (аренда)

В 2018-м игрок Коринтианса Майкон обошелся Шахтеру в 6,5 миллиона евро. Бразилец постепенно закреплялся в основе, но во время войны играть в Украину не захотел.

Впрочем, Шахтер договорился с бывшей командой Майкона об аренде за символические 500 тысяч евро до декабря 2023-го. В Коринтиансе хавбек чаще играет в основе. В прошлом сезоне команда заняла 4-е место в чемпионате и дошла до четвертьфинала Копа Либертадорес.

МАНОР СОЛОМОН (левый вингер)

Возраст: 23

Контракт с Шахтером: до 2023 года

Цена по оценке Transfermarkt: 18 миллионов евро

Куда перешел: Фулхэм (правило ФИФА)

Похоже, Шахтер даром потеряет один из своих главных активов. Манор присоединился к команде в 2019 году за 6 миллионов евро и быстро стал лидером клуба. Впрочем гражданин Израиля решил, что он не готов играть в воюющей стране.

Вингер воспользовался правилом ФИФА и поехал покорять АПЛ за Фулхэмом. Там он чаще выходил на замену, но оформил 5 голов в 24 матчах. Сейчас Соломон отказал Шахтеру в возвращении и готовится снова использовать правило ФИФА.

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Одним из кандидатов на игрока является Тоттенхэм, который может получить его в качестве свободного агента. Контракт израильтянина с Шахтером истекает в декабре этого года. Впрочем, Сергей Палкин уже заявил, что "горняки" пойдут в суд, если кто-нибудь захочет подписать Манора бесплатно.

ТЕТЕ (правый вингер)

Возраст: 22

Контракт с Шахтером: до 2023 года

Цена по оценке Transfermarkt: 25 миллионов евро.

Куда перешел: Лион, Лестер (правило ФИФА)

С Тете у Шахтера аналогичная ситуация. Клуб близок к полной потере своей звезды, чей контракт подходит к концу в декабре. На него в 2019-м "горняки" потратили 15 миллионов евро. Вингер нашел неплохой вариант во Франции, став игроком основания Лиона.

За полсезона он забил 6 голов в 17 матчах, но зимой игрока переманил к себе Лестер. Там Тете ждал провал. Бразилец редко играл и в основном со скамейки запасных. "Лысы" вылетели в Чемпионшип. Летом Тете должно вернуться в Шахтер, но пока никакой информации о его дальнейшей карьере нет.

ПЕДРИНЬО (правый вингер)

Возраст: 25

Контракт с Шахтером: до 2025 года

Цена по оценке Transfermarkt: 10 миллионов евро

Куда перешел: Атлетико Минейро (правило ФИФА)

Шахтер не пожалел 15 миллионов евро летом 2021-го за вингера Бенфики. На Педриньо была ставка как на главную звезду клуба, но в нем он провел всего полгода (4 гола в 19 играх). В 2022-м благодаря правилу ФИФА бразильца вернул на Родину Атлетико Минейро.

Там же Педриньо пока не может нормально заиграть из-за постоянных травм. На его счету всего 7 матчей в сезоне-2022, а его команда заняла лишь седьмое место в Серии А.

ФЕРНАНДО (нападающий)

Возраст: 24

Контракт с Шахтером: до 2023 года

Цена по оценке Transfermarkt: 10 миллионов евро.

Куда перешел: Зальцбург

Сумма трансфера: 6 миллионов евро.

А вот с бразильским нападающим Шахтер получил неплохую выгоду. В 2018-м "горняки" заплатили за него 5,5 миллиона евро, но по-настоящему основным он так и не стал. У него была неплохая половина сезона 2021-2022 (пять голов в 7-ми матчах).

Но его контракт истекал бы летом этого года. К счастью, Зальцбург сильно заинтересовался им и согласился прошлым летом заплатить 6 миллионов евро. Однако из-за трав Фернандо пока не заиграл, хотя в 12-ти матчах он забил 6 голов и стал с командой чемпионом Австрии.

ДАВИД НЕРЕС (нападающий)

Возраст: 26

Контракт с Шахтером: до 2026 года

Цена по оценке Transfermarkt: 22 миллионов евро.

Куда перешел: Бенфика

Сумма трансфера: 15 миллионов евро.

Шахтер мог сильно прогореть с трансфером экс-игрока сборной Бразилии. Клуб выкупил Нереса у Аякса в январе 2022-го за 12 миллионов евро, но, по сути, Давид не сыграл за "горняков" ни одного официального матча.

За нападающего, который должен был стать лидером нападения дончан, развернулась активная борьба за трансферный рынок. В итоге, еще до активации правила ФИФА Бенфика согласилась заплатить за форварда 15 миллионов евро. оставив Шахтер даже в плюсе.

В лиссабонском клубе Нерес имеет постоянную игровую практику, фактически заменив украинца Романа Яремчука. В 48 матчах Давид забил 12 голов и отдал 14 ассистов. Его команда выиграла чемпионат Португалии и дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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ИТОГ

Итак, из-за начала полномасштабной войны Шахтер потерял 14 легионеров. Половину из них (7) Шахтер уже потерял окончательно, продав за максимально возможную сумму или же отпустив свободными агентами:

Додо

Исмаили

Маркиньос Сиприано

Маркос Антонио

Алан Патрик

Фернандо

Давид Нерес

За этих футболистов Шахтер вместе выручил 45 миллионов евро. При том, что их суммарная стоимость согласно Transfermarkt составляет почти 70 миллионов. А при правильном менеджменте клуб обычно продает игрока дороже, чем его цена на этом ресурсе.

Еще семеро футболистов теоретически могут еще вернуться в Шахтер, ведь у них еще есть контракты с "горняками". Впрочем, соглашения с Витао, Манором Соломоном и Тете закончатся в течение сезона 2023-2024, когда правило ФИФА еще будет давать им возможность игнорировать дончан.

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Только на этих трех игроках Шахтер может потерять 50 миллионов евро. Это как минимум, поскольку ориентируемся на оценки Transfermarkt. А вот еще четырех легионеров фанаты еще могут увидеть в футболке "горняков":

Винисиус Тобиас

Марлон

Майкон

Педриньо

С ними у дончан есть контракты до 2025-2026 года. Если ВСУ удастся поставить точку в войне со страной-террористкой как можно раньше, эти футболисты еще могут поиграть в УПЛ. Поэтому верим в нашу армию и помогаем ей всеми возможными способами.

Отдельная благодарность. В этой истории следует выделить нападающего из Буркина-Фасо Лассини Траоре. После перехода из Аякса летом 2021 и тяжелой травмы игрок единственный из легионеров не покинул Шахтер после начала полномасштабной войны. И хочу Траоре не всегда демонстрировал топ-уровень, он смог забить 5 голов в 25 играх за дончан и стал чемпионом Украины. Но главное – показал положительные человеческие качества.