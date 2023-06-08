Полномасштабная война в Украине сильно ударила по футболу. Из-за боевых действий многие легионеры оставили УПЛ, воспользовавшись специальным разрешением от ФИФА на приостановление контрактов.

По теме Спасибо Интеру: чемпион Украины гарантированно сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов 2022-2023

Особенно от этого правила пострадал донецкий Шахтер, потерявший около десяти иностранцев. Среди них и Манор Соломон, приостановивший контракт с "горняками" и ставший игроком Фулхэма.

Шахтер хочет судиться с Тоттенхэмом

Этим летом израильтянин должен вернуться в Шахтер, но ФИФА продлила срок действия правила и на следующий сезон. Поэтому Манор сможет вновь приостановить контракт.

На 23-летнего вингера претендует Тоттенхэм. Впрочем, генеральный директор Шахтера Сергей Палкин настроен судиться со "шпорами", если те захотят бесплатно подписать Соломона.

Я связался с Соломоном и его агентом, пригласил его обратно в наш клуб. Я сказал, что он может сыграть все игры в Лиге чемпионов и находиться в стартовой одиннадцатке. Но он не желает. Я полагаю, что Соломон останется в Англии. Не знаю, куда он перейдет. Если он перейдет в Тоттенхэм, то мы разберемся со "шпорами" в суде по этому делу. Мы платим за него большие деньги, а Тоттенхэм в итоге получает его бесплатно? Это несправедливо к нашему клубу. Мы точно пойдем в суд и будем защищать себя,

– заявил Палкин.

Читайте также Шахтер сенсационно попрощается с тренером, который принес "золото" УПЛ во время войны – СМИ

Контракт Манора с Шахтером действует до 31 декабря 2023 года. Поэтому, если Соломон воспользуется "правилом ФИФА", он может фактически свободным агентом перейти в любой клуб.

История Манора Соломона