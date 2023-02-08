После начала полномасштабной войны России против Украины Шахтер покинул ряд легионеров даром, поскольку иностранцы воспользовались специальным правилом ФИФА. "Горняки" требуют от мировой организации хоть какой-то помощи.

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Несправедливость по отношению к украинским клубам

Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, какие проблемы ждут "горняков" из-за специального правила ФИФА в отношении легионеров. Мировая организация пока дожной помощи украинскому коллективу так и не предложила.

Если все продолжится так же, наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков станут свободными агентами. Мы инвестировали деньги, купили этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции, с другой – мне еще нужно выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих игроков. ФИФА даже не написала нам, чтобы сказать: "Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны деньги, и как-то решим ситуацию",

– рассказал Палкин.

Легионеры, которые бесплатно покинули Шахтер