После начала полномасштабной войны России против Украины Шахтер покинул ряд легионеров даром, поскольку иностранцы воспользовались специальным правилом ФИФА. "Горняки" требуют от мировой организации хоть какой-то помощи.
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Несправедливость по отношению к украинским клубам
Генеральный директор Шахтера Сергей Палкин рассказал, какие проблемы ждут "горняков" из-за специального правила ФИФА в отношении легионеров. Мировая организация пока дожной помощи украинскому коллективу так и не предложила.
Если все продолжится так же, наши потери вырастут как минимум до 70 миллионов евро, поскольку 70% игроков станут свободными агентами. Мы инвестировали деньги, купили этих футболистов перед войной. С одной стороны – мы теряем инвестиции, с другой – мне еще нужно выплачивать долги другим клубам, которые продали нам этих игроков. ФИФА даже не написала нам, чтобы сказать: "Мы ввели это правило, отпустите всех игроков и давайте сядем с клубами, которым вы должны деньги, и как-то решим ситуацию",
– рассказал Палкин.
Легионеры, которые бесплатно покинули Шахтер
- Майкон – Коринитас (аренда). Приобрели за 6,6 миллиона евро.
- Тете – Лион (аренда). Теперь снова даром был арендован Лестером. Приобрели за 15 миллионов евро.
- Тобиаш Виннисиус – Реал (аренда). Приобрели за 6 миллионов евро.
- Витао – Интернасьональ (аренда). Приобрели за 4 миллиона евро.
- Педриньо – Атлетико Минейру (аренда). Приобрели за 18 миллионов евро.
- Сиприано – Крузейро (аренда). Приобрели за 1 миллион евро.
- Марлон – Монца (аренда). Приобрели за 12 миллионов евро.