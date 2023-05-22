В прошлом году ФИФА ввела контраверсионное правило для клубов Украины и России. из-за войны, которую развязало государство-террористка, главный футбольный орган Европы разрешил легионерам из украинских или российских клубов приостанавливать контракты.
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Срок действия этого правила должен был закончиться в конце июня этого года. Впрочем, ФИФА приняла решение продлить его действие еще на сезон. Теперь иностранные футболисты и тренеры украинских клубов могут найти себе временную команду на год в одностороннем порядке.
Нововведение в правиле ФИФА
О своем желании приостановить контракт они должны сообщить клубу до 1 июля 2023 года. Правда, теперь правило будет иметь некоторые ограничения, которых не было в прошлом году:
- правилом смогут воспользоваться игроки и тренеры, подписавшие контракт с украинским или российским клубом не позднее 7 марта 2022 года
- игроки и тренеры, подписавшие или пролонгировавшие договор после вышеуказанной даты, не смогут воспользоваться правилом ФИФА
- эти игроки и тренеры не смогут использовать правило для того, чтобы перейти в другой клуб Украины или России
- если игрок или тренер задействуют это правило и подпишут контракт с другим клубом, они не смогут быть объектом для трансфера или аренды в течение сезона
Шахтер против ФИФА
Напомним, что Шахтер судился с ФИФА по этому правилу. Из-за него "горняки" потеряли более десяти ведущих легионеров летом или были вынуждены продавать их по крайне заниженным ценам.
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Кроме того, в следующем сезоне Шахтер бесплатно потеряет Тете, Манора Соломона и Витао, если они не подпишут новые контракты с дончанами. У всех этих игроков завершатся договоры с "горняками" и те банально не могут продать своих бывших лидеров.
Дончане требовали от ФИФА компенсацию в размере 50 миллионов евро из-за этого дискриминационного правила. Клуб даже подавал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, но проиграл ее. Теперь "горняки" должны обжаловать решение в гражданском суде Швейцарии.