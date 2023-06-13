Манор Соломон влітку безкоштовно покине донецький колектив. ФІФА дозволила ізраїльському футболісту поступити підло.

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Чергові грошові втрати

ФІФА ще на рік дозволила легіонерам призупиняти контракти та самовільно залишати українські клуби. Проте є одна зміна – правило не поширюється на нові угоди в Україні та Росії, тобто футболісти, які приїхали на територію нашої держави під час війни, таким "нагодою" скористатися не зможуть. Та от Соломон ж належить до когорти тих футболістів, яким "все дозволено".

Контракт ізраїльського футболіста з "гірниками" закінчується 31-го грудня, проте ФІФА вирішила довго не затягувати ситуацію. Світова організація дозволила Соломону уже влітку залишити донецький колектив ні з чим та стати одним із вільних агентів. Тобто Шахтар не отримає ані гривні за футболіста, який обійшовся "кротам" свого часу в 6 мільйонів євро. До того ж Манором зацікавлений Тоттенхем, який міг би запропонувати хорошу суму "гірникам" за Соломона (Transfermarkt оцінює гравця у 18 мільйонів євро), проте "шпори", скоріше за все отримають футболіста задарма.

Проте генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін уже заявив, що "гірники" підуть до суду, якщо комусь спаде на думку хитрість безкоштовно підписати Соломона. Представник донецького колективу неодноразово критикував ФІФА за дане правило, яке принесла величезні грошові втрати для клубу, а також ставить Україну та Росію в один ряд, не дивлячись на те, що останні – країна-агресор.

Гравці Шахтаря, які задарма покинули клуб завдяки новому правилу ФІФА