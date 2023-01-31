Обесчестили противоположную сторону: МОК отреагировал на критику Украины относительно допуска россиян
Источник:Reuters
Международный олимпийский комитет избрал сторону обиженных в конфликте, который сам и создал. Также организация заявила, что пока никаких дискуссий по этой ситуации не будет.
Раньше МОК опубликовал заявление, что касается Украины и санкций против России и Белоруссии. Комитет решил разрешить спортсменам из страны-агрессора выступать на соревнованиях при определенных условиях, что возмутило украинское общество. Международный комитет решил кратко и трусливо ответить на реакцию Украины.
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Детская реакция комитета
Ряд украинских известных людей громко высказался по поводу абсурда со стороны МОК. Среди них: Жан Беленюк, Владимир Зеленский, который приглашал президента МОК Томаса Баха посетить Бахмут, а впоследствии и подкрепил свои слова фотографиями, Михаил Подоляк, Станислав Горуно. Также целый ряд стран выступил против предательской позиции международного комитета.
МОК в свою очередь ничего конструктивного не ответил. Международный комитет просто избегает обсуждений, опираясь на бессмысленные оправдания.
МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой любой конструктивной дискуссии, – говорится в заявлении МОК.
Условия допуска россиян к соревнованиям согласно заявлению МОК
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.