Обесчестили противоположную сторону: МОК отреагировал на критику Украины относительно допуска россиян

Международный олимпийский комитет избрал сторону обиженных в конфликте, который сам и создал. Также организация заявила, что пока никаких дискуссий по этой ситуации не будет.

Раньше МОК опубликовал заявление, что касается Украины и санкций против России и Белоруссии. Комитет решил разрешить спортсменам из страны-агрессора выступать на соревнованиях при определенных условиях, что возмутило украинское общество. Международный комитет решил кратко и трусливо ответить на реакцию Украины.

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Детская реакция комитета

Ряд украинских известных людей громко высказался по поводу абсурда со стороны МОК. Среди них: Жан Беленюк, Владимир Зеленский, который приглашал президента МОК Томаса Баха посетить Бахмут, а впоследствии и подкрепил свои слова фотографиями, Михаил Подоляк, Станислав Горуно. Также целый ряд стран выступил против предательской позиции международного комитета.

МОК в свою очередь ничего конструктивного не ответил. Международный комитет просто избегает обсуждений, опираясь на бессмысленные оправдания.

МОК решительно отвергает эти и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой любой конструктивной дискуссии, – говорится в заявлении МОК.

Условия допуска россиян к соревнованиям согласно заявлению МОК