Раніше МОК опублікував заяву, яка стосується України та санкцій проти Росії та Білорусі. Комітет вирішив дозволити спортсменам з країни-агресора виступати на змаганнях за певних умов, що у обурило українське суспільство. Міжнародний комітет вирішив коротко та боягузливо відповісти на реакцію України.

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Дитяча реакція комітету

Низка українських відомих людей голосно висловилась щодо абсурду зі сторони МОК. Серед них: Жан Беленюк, Володимир Зеленський, який запрошував президента МОК Томаса Баха відвідати Бахмут, а згодом й підкріпив свої слова світлинами, Михайло Подоляк, Станіслав Горуна. Також цілий ряд країн виступив проти зрадницької позиції міжнародного комітету.

МОК є у свою чергу нічого конструктивного не відповів. Міжнародний комітет просто уникає обговорень, опираючись на безглузді виправдання.

МОК рішуче відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть служити основою для будь-якої конструктивної дискусії, – йдеться у заяві МОК.

Умови допуску росіян до змагань згідно заяви МОК