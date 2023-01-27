Зеленский не раз говорил с ним, но так и не услышал, как тот собирается защищать спорт от пропаганды войны, если вернет российских спортсменов в международные соревнования.

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Не бывает нейтральности, когда идет такая война. И мы знаем, как часто тирании пробуют использовать спорт ради своих идеологических интересов.

– отметил президент.

Он добавил, что любое нейтральное знамя российских спортсменов запятнано кровью. Потому президент пригласил Баха в Бахмут. Чтобы тот мин собственными глазами увидеть, что нейтральности не существует.

Обратите внимание! Томас Бах накануне заявил о намерении рассмотреть допуск на международные старты российских спортсменов, "не поддерживающих" войну в Украине.

Надо оградить спорт от любого влияния России

Зеленьский подчеркнул, что не хочет выяснять, что стало мотивом для Баха, чтобы продвигать такую инициативу. Однако Украина приложит усилия, чтобы мир защитил спорт от политического и любого другого влияния государства-террориста, который неизбежен

Лидер подчеркнул, что украинские спортсмены вынуждены защищать жизнь своих близких и свободу нашего народа от российской агрессии.

Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить об участии россиян. Зеленский подытожил, что олимпийские принципы и война – фундаментально противоположные друг другу.

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