Международный олимпийский комитет рассматривает возможность допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Чиновники даже придумали схему, согласно которой представители двух государств, ведущих войну против Украины, попали на Олимпиаду-2024 в Париже.

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Кличко предостерег Баха от роковой ошибки

Один из лучших тяжеловесов в истории бокса Владимир Кличко обратился к президенту МОК Томасу Баху. "Доктор Стальной Молот" призвал его не совершать ошибку, ведь в противном случае функционер станет соучастником преступлений россиян.

"Уважаемый Томас Бах, вы президент МОК. Вы являетесь представителем всемирных ценностей толерантности и мира. Вы предлагаете снова позволить российским и белорусским спортсменам участвовать в Играх в Париже.

Я вам говорю, что сегодня россияне – олимпийские чемпионы по преступлениям против мирного населения. У них золотая медаль за депортацию детей и изнасилование женщин. Вы не можете поместить свою олимпийскую эмблему на эти преступления, потому что станете соучастником этой отвратительной войны.

Не делайте этого, иначе вы измените олимпийскому духу. Страна, нарушающая основные принципы международного права, не может быть легитимирована международным спортивным органом. Не совершайте этой монументальной ошибки. Мир наблюдает за вами. История вас рассудит. Удачи в принятии решения", – сказал Кличко.

Напомним, что на возможное возвращение россиян и белорусов отреагировали ряд европейских стран. В частности, министр спорта Польши Камиль Бортничук анонсировал создание коалиции против решения МОК

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба напомнил представителям МОК, что 45 медалей на Олимпиаде в Токио завоевали представители армии России. Той самой армии, которая ведет преступную войну против Украины.