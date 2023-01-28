МОК опубликовал заявление, касающейся Украины и санкций против России и Беларуси. Комитет решил разрешить спортсменам из страны-агрессора выступать на соревнованиях при определенных условиях, что возмутило украинское общество. Зеленский уже обращался к главе МОК Томасу Баху, но на этот раз решил подтвердить свои слова фотографиями.
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Бессмысленность МОК
Российские войска с начала полномасштабной агрессии убили около 200 украинских спортсменов. Полностью или частично разрушены более 110 спортивных объектов. Однако Международный олимпийский комитет этого не беспокоит. Они верят в невинность и желание мира спортсменов из страны-террориста.
Владимир Зеленский на своей странице в телеграммах опубликовал несколько фото, которые демонстрируют условия украинских спортсменов в состоянии войны. Президент Украины также прикрепил краткий, но понятный текст.
Олимпийские принципы и война – фундаментально противоположные друг другу. Россия должна остановить агрессию и террор, и только после этого можно будет говорить о российском участии в контексте олимпийского движения.
– написал Зеленский.
Ранее на абсурдное решение МОК реагировал ряд украинских спортсменов, среди которых Жан Беленюк да Станислав Горуно.
Украинский спорт в условиях войны
Футбольный стадион / Телеграм Владимира Зеленского
Боксеры в условиях войны / Телеграм Владимира Зеленского
Фехтовальщики в условиях войны / Телеграм Владимира Зеленского
Условия допуска россиян согласно заявлению МОК
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никоим образом не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.