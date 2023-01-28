Российские войска с начала полномасштабной агрессии убили около 200 украинских спортсменов. Полностью или частично разрушены более 110 спортивных объектов. Однако для Международного олимпийского комитета это не причина ставить шлагбаум перед представителями спорта государства-террориста.

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В своем последнем заявлении комитет решил допустить спортсменов из России и Белоруси к международным состязаниям, правда, с некоторыми ограничениями.

Горуна: МОК – беспринципные слабаки

На позорное решение МОК отреагировал бронзовый призер Олимпийских игр-2020 Станислав Горуна. Украинский каратист отметил беспозвоночность чиновников комитета.

"Не прошло и 11 месяцев войны, изменившей глобальную расстановку сил, структуру безопасности мира, перестройку крупнейших экономик, как МОК определился наконец с позицией по отношению к россиянам. Им запрещено выступать под российским говневым флагом, зато можно под нейтральным.

Это все. Расходимся. Международный олимпийский комитет возглавляют беспринципные слабаки", – написал Горуна в своем Facebook.

Важно! На скандальное решение МОК отреагировал министр молодежи и спорта Украины и президент НОК Вадим Гутцайт. В частности, он отметил, что Украина готова к крайним шагам в случае допуска спортсменов из государств, ведущих нескрываемую агрессию.

Отметим, что МОК решил разделить россиян на "хороших" и "плохих". "Хороших" россиян, не поддерживающих войну, будут допускать к соревнованиям. Каким образом комитет будет определять – неизвестно.

Условия допуска россиян согласно заявлению МОК