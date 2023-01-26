Недавно МОК опубликовал заявление, касающейся Украины и ограничений против России и Белоруссии. Комитет не забыл дать шанс спортсменам, под санкциями, завуалировано участвовать в соревнованиях.

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Жан Беленюк считает такое решение МОК "грязным". Поскольку международный комитет закрывает глаза на очевидные вещи

В то время когда украинцев атакуют ракетами и дронами-камикадзе, МОК активно ищет путь для возвращения россиян и белорусов в международные соревнования… Мы все прекрасно видим либо активную поддержку, либо преимущественно молчание спортсменов, тренеров и функционеров РФ, что в свою очередь потакает агрессии и как Россия использует спорт в пропагандистских целях,

– написал Беленюк.

Также олимпийский чемпион решил не пениться. Олимпийский чемпион высказался четко и понятно, донес свою позицию.

Такое решение ясно показало, какие ценности исповедует МОК. Это очень "удобная позиция": предложить спортсменам России и Белоруссии подписать бумажки, что они вроде бы поддерживают положение Олимпийской хартии, что они против войны, и в обмен на это быть допущены к соревнованиям в Париже. В то время, когда глава российского НОК рассказывает, как он гордится спортсменами, участвующими в так называемой "СВО",

– добавил Беленюк.

Напомним, что Олимпийский комитет Азии сделал привлекательное предложение спортсменам из России и Белоруссии, пригласив их на соревнования.