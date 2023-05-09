Медали для диктаторов: почему МОК защищает россиян и допускает их к соревнованиям

Международный олимпийский комитет остается "верным" в своем стремлении вернуть россиян и белорусов в международные соревнования. Если еще недавно такие заявления звучали крайне осторожно и с большим количеством "но", то уже сейчас многие "предохранители" со стороны МОК не действуют.

Руководство Международного олимпийского комитета все больше пытается показать, что они "вне политики". Но каждый их шаг и заявление по этому поводу запутывают в политических игрищах диктаторских режимов. 24 Канал продолжает объяснять читателям, что не так с МОК и почему они выступают за возвращение россиян и белорусов "в игру".

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МОК летит в пропасть за российским рублем

Каждая попытка МОК показать свое "верховенство" в спорте – это лишь подыгрывание тем же диктаторам, которые удачно манипулируют этим вопросом для собственной пользы. А непонимание этого процесса приводит к тому, что такие диктатуры и подрывают цивилизационную основу мира, в том числе через спорт.



Владимир Путин и Томас Бах находятся в довольно дружеских отношениях / фото AP

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, цивилизованный мир отреагировал во многих случаях вполне адекватно. В спорте российские команды и спортсменов дисквалифицировали. Потому что не место современным варварам, чья армия уничтожает мирные города, на международных соревнованиях.

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Но в идеале такое отстранение представителей страны-агрессора должно продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться война (и даже немного дольше, пока не будут выплачены все репарации, а все виновные в войне понесут соответствующее наказание). В реальной жизни все оказалось несколько иначе.

Важно! Россия постепенно, шаг за шагом начала отвоевывать себе место на международной спортивной арене. Отчасти этого удалось добиться благодаря большим деньгам (где большой спорт – всегда большие деньги и еще большая коррупция).



Иногда из-за личного присутствия российских чиновников, олигархов и других приближенных к Кремлю лиц в руководстве спортивных федераций. Были и такие федерации, чьи руководители довольно благосклонны к России, или зависимы от российских денег.

Поэтому вскоре "непоколебимость" мысли об отстранении россиян и белорусов пошатнулась. И едва ли не самое громкое падение произошло именно с Международным олимпийским комитетом. Сначала там осторожно заговорили о возможном возвращении россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Дальше перешли от слов к делу. Но, чтобы не брать весь удар на себя, перевели ответственность на международные федерации. А что с этими федерациями не так? Об этом было в предыдущем абзаце. Но МОК на этом не остановился.

Как Томас Бах защищает "обиженных"

Возможно, Томас Бах и видит себя "защитником обиженных". Только такими он считает россиян и белорусов. Якобы они "невинные жертвы", которые страдают от отстранения. Потому что столько высказываний в поддержку атлетов из стран-агрессоров в этом году, по-видимому, не получали никакие другие спортсмены.

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Очередной реверанс со стороны Баха в сторону россиян и белорусов прозвучал 6 мая. В комментарии китайскому Xinhua он заявил, что "мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить миссию, реализовать предложения олимпийского движения, вернув спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования". И уже видит, как эти спортсмены принимают участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Мы очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена на условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из двух стран принимали участие в соревнованиях в нейтральном статусе, чтобы мы могли действительно объединить весь мир Олимпийскими играми в Париже,

– заявил Бах.



Томас Бах стремится "протащить" россиян на Олимпиаду-2024 и угодить Путину / фото dpa

Правда, эту "нейтральность" россиян, которую установили в МОК, не очень стараются выполнять. В качестве примера можно привести дзюдо и чемпионат мира. За несколько часов до конца срока по подаче заявок Международная федерация дзюдо решила допустить россиян к соревнованиям. Чем они сразу и воспользовались. И заявили 17 спортсменов. Но выяснилось, что 14 из них находятся на контрактах в российских силовых структурах.

По правилам того же МОК таких спортсменов не должны допускать к соревнованиям. Но нет. В России этим спортсменам предоставили справки, что они "работают в Федеральном учебном центре". А в их соцсетях "не нашли" постов в поддержку войны. И Международную федерацию дзюдо такие "аргументы" вполне удовлетворили.

Важно! Такие решения могут привести к тому, что к соревнованиям допустят даже российских спортсменов, которые лично взяли в руки оружие и пошли на войну убивать украинцев. К примеру, спецдокладчик ООН и эксперт в области культурных прав и современных форм расовой дискриминации и ксенофобии Александра Ксантаки считает, что участие российских атлетов в войне не является достаточным основанием для того, чтобы не допускать их к соревнованиям. Именно Ксантаки была одним из авторов заявления на сайте ООН, в котором призвали Международный олимпийский комитет "обеспечить недискриминацию любого спортсмена, учитывая его национальность". И хотя она не представляет ООН, а является только автором спецдокладов для организации, именно это обращение использовал МОК, обосновывая свое решение о возвращении россиян и белорусов в международные соревнования.

Но стоит ли удивляться такой поддержке со стороны Томаса Баха россиян, а также белорусов? Вряд ли. Еще в 2016 году немецкое издание Bild не слишком сдерживалось в эпитетах относительно Баха, назвав его "пуделем Путина". Именно тогда вышло расследование, продемонстрировавшее, что в России на государственном уровне была допинговая программа, позволившая россиянам взять немалое количество медалей на домашней Олимпиаде-2024 в Сочи. Реакцию на это все со стороны МОК можно описать словом "вялая". Бах не хотел входить в конфликт с российским диктатором Владимиром Путиным, с которым у него сложились достаточно дружеские отношения. Как и со многими другими российскими политиками и олигархами.

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Когда "солидарность с Украиной" – только хорошее выражение

Международный олимпийский комитет и другие спортивные федерации часто используют фразы "solidarity with Ukraine" или "stands with Ukraine". Но для них это не больше, чем выражение, не требующее от них никаких поступков. Да, "мы поддерживаем украинцев", но в то же время "прилагаем все усилия для возвращения россиян и белорусов в международные соревнования", как уверяет Томас Бах.



Украина и цивилизованный мир выступает против допуска россиян к Олимпийским играм / фото DW

Украина и другие страны будут бойкотировать соревнования, куда допустили россиян – "любой вид бойкота накажет только их собственных спортсменов и лишит их народ возможности гордиться выступлениями спортсменов на Олимпиаде" (все та же цитата Томаса Баха в комментарии Xinhua).

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И так оно и есть. Сборная Украины не поехала на чемпионат мира по дзюдо из-за допуска россиян. Как на это отреагировали в мире? Никак. Единичные упоминания об этом в материалах, посвященных турниру.

А нет украинцев – никто вместо них говорить не будет. Некому будет доказывать, почему россиян не надо допускать к турнирам. Зато россияне там будут. И они будут выставлять себя как жертвы, которых нужно пожалеть и допустить к международным соревнованиям.

Не стоит удивляться, что пока решение о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 не принято. Но в России уже считают, скольких спортсменов они могут отправить в Париж. И можно быть уверенным, что у каждого из этих спортсменов будет соответствующая справка, что они непричастны к российским силовым структурам. А соцсети, где эти же спортсмены радовались вторжению в Украину, они уже почистили.

Было ли в этом комментарии Томаса Баха для Xinhua упоминание об Украине, ее спортсменах и уничтоженной россиянами спортивной инфраструктуре? Нет.