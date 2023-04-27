Почему за неудачный бойкот расплачиваются украинские спортсмены

12 апреля 2023 года Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало приказ, согласно которому украинским национальным сборным запрещено участвовать в соревнованиях, куда допустили российских или белорусских спортсменов Такое решение вызвало немало вопросов.

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Но со стороны министерства толкования этого приказа были достаточно неоднозначны. Так, заместитель министра Матвей Бидный (именно его подпись стоит под этим приказом) заявил, что сборная Украины по футболу может участвовать в отборе на Евро-2024, несмотря на то, что УЕФА допустила к отбору и сборную Беларуси (даже не под нейтральным статусом). .

Еще больше вопросов возникло после слов еще одного замминистра Андрея Чеснокова, заявившего, что украинские спортсмены могут участвовать в соревнованиях, куда допустили россиян или белорусов. Но тогда они не получат финансирования и поддержки от государства. Хотя такое "толкование" несколько противоречит самому приказу.

24 Канал пообщался на этот счет с народным депутатом и атлетом Жаном Беленюком. Он рассказал о своем отношении к этому приказу и поступкам представителей Министерства молодежи и спорта. А также о том, как эта ситуация может негативно повлиять не только на настоящее украинское спорта, но и на его будущее. Как этим пытается воспользоваться Международный олимпийский комитет, чтобы вбить клин между государством и спортсменами.

Нет ни логики, ни объяснений со стороны Минспорта

– Я каждый день узнаю все новые обстоятельства и реалии украинского спорта. И у меня вопросов все больше и больше возникает по поводу того, как поступать украинским спортсменам.

К примеру, вышел комментарий замминистра Чеснокова с тем, что якобы украинские спортсмены, по его словам, могут участвовать в личных соревнованиях, где присутствуют россияне или белорусы. Но они не будут финансироваться государством. Так что вопросы, какие санкции предусмотрены в таком случае будут в отношении федерации, которая делегировала этих спортсменов? Потому что спортсменов, как правило, делегируют федерации на соревнования. Даже если министерство не будет финансировать эти соревнования, они могут за свой счет поехать, но в любом случае спортсменов должна делегировать на официальные соревнования федерация. Как федерация будет их отправлять на эти соревнования, если было заявлено, что она будет терять национальный статус в таком случае?

Я вообще не понимаю логики и последовательности действий этих людей. И никто же, по сути, не может выйти с пресс-конференцией и дать исчерпывающие ответы по поводу того, как это будет происходить. Ответить на все вопросы журналистов, спортсменов, всех стейкхолдеров нашей сферы. И закрыть все вопросы по поводу шума, который наделал этот приказ.

Бойкот или сплошной хаос: ручной режим от Гутцайта

– Министр Вадим Гутцайт не пришел на прошлое заседание комитета Верховной Рады по молодежи и спорту. Мы его ждем 28 апреля, когда состоится очередное заседание комитета. У меня есть желание задать вопрос именно по этой теме.

Вот у нас есть прецедент с футбольной сборной. То есть, в одном турнире принимают участие как белорусы, так и украинцы. Согласно приказу, украинская сборная должна была сняться с этих соревнований, потому что присутствовали белорусы. Пока я читаю комментарий президента УАФ Андрея Павелко, где он сказал, что они обратились в министерство и, учитывая, что они не пересекаются с белорусами, футбольная сборная может дальше участвовать и в этих соревнованиях.

А это касается только футболистов? Мы бойкотируем или не участвуем в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы, или мы участвуем в соревнованиях, но не сталкиваемся непосредственно с представителями этой сборной? То есть вопрос, как его толковать, неясен. Или футболистам можно, а другим видам спорта нельзя? Это сплошной хаос, непонимание, как это будет происходить.

И что самое главное и самое печальное – это то, что сами представители министерства не выходят и не объясняют, каким образом будет происходить. Как будет реагировать министерство? Кому можно ездить, кому нельзя ездить? Чтобы это не было, как всегда, что любит министерство, – в ручном режиме. То есть, позвонил министру, министр дал добро, сборная уехала. Другая сборная, у которой не сложились нормально отношения с министром, она сидит дома.

Я так понимаю, что все боятся выйти с открытой пресс-конференцией и ответить на эти вопросы. Я не знаю, почему они боятся. Сначала, по логике нормальных людей, мы обдумываем, какие будут последствия, что кому будет за совершение противоправных, по мнению министерства, действий. А потом уже принимаем подобные решения. А тут выходит, что решение приняли и сейчас думают, как мы будем это коммуницировать, как мы будем это внедрять.

Решение, которое может погубить будущее украинского спорта

– Это ненормально, когда они принимают подобные решения. Это беспрецедентное решение в истории нашего государства. Риски и влияние на сферу спорта могут быть не то, что непредсказуемы, а со знаком "минус". В том плане, что мы можем потерять эту область вообще. Потому что у нас есть перспектива потерять молодое поколение спортсменов, они ведь не знают, каким образом ситуация будет развиваться.

Сейчас большое количество спортсменов, особенно молодых, уехавших с территории Украины, находятся на территориях других государств. И у них есть возможность начать выступать за новую сборную. Потому что они никогда не выступали за Украину на соревнованиях. И это позволяет без проблем изменить спортивное гражданство. Они сейчас будут видеть, какая текущая ситуация, когда ничего не известно, перспективы неизвестны, никто ни с кем ничем не делится, не коммуницирует, а просто запрещает спортсменам участвовать в соревнованиях, где присутствуют россияне и белорусы. Возраст спортсмена очень короткий и стремительный и все спортсмены заинтересованы в том, чтобы реализовать себя на международной арене.

Если никто не отвечает на вопрос, а пытается принимать исподтишка подобные приказы и потом никаким образом их не коммуницировать, то о чем может идти речь?

Международный Олимпийский комитет со своей стороны начинает давить и говорить, что они будут поддерживать спортсменов, которые несмотря на запрет государства будут пытаться принять участие в соревнованиях. Тем самым пытаются вбить клин между государством и спортсменами.

Зачем Гутцайту нужно решение о бойкоте?

– Я, представитель украинского парламента, не могу добиться нормального ответа от того же министерства. На заседание комитета министр не пришел в прошлый раз.

Представители министерства – они не приходят. Или приходят, но они не профильные. А нас интересует человек, который должен быть в курсе всех принятых решений на уровне Кабмина, их мотивации, краткосрочных и долгосрочных перспектив. И дать понимание, что мы пытаемся приблизить, что мы пытаемся достичь подобными решениями, кто с нами в этой борьбе. А ответа на эти вопросы мы не получаем.

В начале апреля прошло заседание комитета Верховной Рады. Там был Гутцайт, и я пытался задать вопрос. Тогда вышло распоряжение Кабмина о том, чтобы наладить алгоритм действия министерства в случае, если федерации будут вести себя не с государственных позиций. Комментируя эту историю, Гутцайт сказал, что он провел встречу с федерациями, и якобы федерации единодушно поддержали позицию по бойкоту. И именно это позволило ему таким образом себя вести.

Но я не понимаю тогда другой истории. Если федерации единогласно поддержали, зачем нам подобный приказ со стороны правительства? Если и так федерации проявили себя с позиции государственной и сказали, что они занимают позицию, что нужно бойкотировать, с которой согласился Гутцайт. Подобное же решение со стороны правительства воспринимается Международным олимпийским комитетом как вмешательство в автономию спорта. Мы уже видим, что МОК пытается вбить этот клин между спортсменами и государством после подобных решений. А перспективы я не знаю, чего ждать от того же Международного олимпийского комитета после подобных решений.