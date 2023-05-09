Керівництво Міжнародного олімпійського комітету все більше намагається показати, що вони "поза політикою". Але кожен їхній крок та заява з цього приводу заплутує в політичних ігрищах диктаторських режимів. 24 Канал продовжує пояснювати читачам, що не так із МОК і чому вони виступають за повернення росіян та білорусів "у гру".

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МОК летить у провалля за російським рублем

Кожне намагання МОК показати своє "верховенство" у спорті – це лише підігрування тим самим диктаторам, які вдало маніпулюють цим питанням для власної користі. А нерозуміння цього процесу призводить до того, що такі диктатори й підривають цивілізаційну основу світу, в тому числі й через спорт.



Владімір Путін та Томас Бах перебувають у доволі дружніх стосунках / фото AP

Коли Росія почала повномасштабне вторгення, цивілізований світ зреагував у багатьох випадках цілком адекватно. У спорті російські команди та спортсменів дискваліфікували. Бо не місце сучасним варварам, чия армія трощить мирні міста, на міжнародних змаганнях.

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Та в ідеалі таке відсторонення представників країни-агресора мало б тривати доти, доки триватиме війна (і навіть трохи довше, допоки не будуть виплачені всі репарації, а всі винні у війні понесуть відповідне покарання). В реальному житті все виявилося дещо інакше.

Важливо! Росія поступово, крок за кроком, почала відвойовувати собі місце на міжнародній спортивній арені. Частково цього вдалося досягти завдяки великим грошам (де великий спорт – там завжди великі гроші та ще більша корупція).



Іноді, через особисту присутність російських чиновників, олігархів та інших наближених до Кремля осіб в керівництві спортивних федерацій. Були й такі федерації, чиї керівники мають доволі прихильне ставлення до Росії, або залежні від російських грошей.

Тож уже невдовзі "непохильність" думки про відсторонення росіян та білорусів похитнулася. І чи не найбільш гучне падіння сталося саме з Міжнародним олімпійським комітетом. Спочатку там обережно заговорили про можливе повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Далі перейшли від слів до справи. Але щоб не брати весь удар на себе, переклали відповідальність на міжнародні федерації. А що з цими федераціями не так? Про це було в попередньому абзаці. Та МОК на цьому не зупинився.

Як Томас Бах захищає "скривджених"

Можливо Томас Бах і бачить себе "захисником скривджених". Тільки от такими він вважає росіян та білорусів. Нібито вони "безневинні жертви", які страждають від відсторонення. Бо стільки висловлювань на підтримку атлетів з країн-агресорів цього року, мабуть, не отримували жодні інші спортсмени.

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Черговий такий реверанс зі сторони Баха в сторону росіян та білорусів пролунав 6 травня. В коментарі китайському Xinhua він заявив, що "ми докладаємо всіх зусиль, щоб виконати місію, реалізувати пропозиції олімпійського руху, повернувши спортсменів з російськими чи білоруськими паспортами на міжнародні змагання". І вже бачить те, як ці спортсмени беруть участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Ми дуже сподіваємося, що ця місія може бути виконана на умовах, які були встановлені, щоб спортсмени з цих двох країни брали участь у змаганнях у нейтральному статусі, щоб ми могли справді об’єднати весь світ Олімпійськими іграми в Парижі,

– заявив Бах.



Томас Бах прагне "протягнути" росіян на Олімпіаду-2024 й догодити Путіну / фото dpa

Щоправда, цю "нейтральність" росіян, яку встановили в МОК, не дуже всі прагнуть виконувати. Як приклад можна навести дзюдо та чемпіонат світу. За декілька годин до кінця терміну з подачі заявок, Міжнародна федерація дзюдо вирішила допустити росіян до змагань. Чим вони відразу й скористалися. І заявили 17 спортсменів. Та виявилося, що 14 з них перебувають на контрактах в російських силових структурах.

За правилами того ж МОК таких спортсменів не мали б допускати до змагань. Але ж ні. В Росії цим спортсменам надали довідки, що вони "працюють у Федеральному навчальному центрі". А в їхніх соцмережах "не знайшли" постів на підтримку війни. І Міжнародну федерацію дзюдо такі "аргументи" цілком задовільнили.

Важливо! Такі рішення можуть призвести до того, що до змагань допустять навіть тих російських спортсменів, які особисто взяли до рук зброю та пішли на війну вбивати українців. До прикладу, спецдоповідачка ООН та експертка в галузі культурних прав та сучасних форм расової дискримінації та ксенофобії Александра Ксантакі вважає, що участь російських атлетів у війні не є достатньою підставою для того, щоб не допускати їх до змагань. Саме Ксантакі була однією з авторок заяви на сайті ООН, в якому закликали Міжнародний олімпійський комітет "забезпечити недискримінацію будь-якого спортсмена, зважаючи на його національність". І хоча вона не представляє ООН, а є лише авторкою спецдоповідей для організації, саме це звернення використав МОК, обґрунтовуючи своє рішення щодо повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань.

Але чи варто дивуватися такій підтримці зі сторони Томаса Баха росіян, а також і білорусів? Навряд. Ще у 2016 році німецьке видання Bild не надто стримувалося в епітетах щодо Баха, назвавши його "пуделем Путіна". Саме тоді вийшло розслідування, яке продемонструвало, що в Росії на державному рівні була допінгова програма, яка й дозволила росіянам взяти чималу кількість медалей на домашній Олімпіаді-2024 в Сочі. Реакцію на це все зі сторони МОК можна описати словом "млява". Бах не хотів входити в конфлікт з російським диктатором Владіміром Путіним, з яким у нього склалися доволі дружні стосунки. Як і з багатьма іншими російськими політиками та олігархами.

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Коли "солідарність з Україною" – лише хороший вислів

Міжнародний олімпійський комітет та інші спортивні федерації доволі часто використовують фрази "solidarity with Ukraine" чи "stands with Ukraine". Але для них це не більше, аніж вислів, який не вимагає від них жодних вчинків. Так, "ми підтримуємо українців", але водночас "докладаємо всіх зусиль для повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань", як запевняє Томас Бах.



Україна та цивілізований світ виступає проти допуску росіян до Олімпійських ігор / фото DW

Україна та інші країни будуть бойкотувати змагання, куди допустили росіян – "будь-який вид бойкоту покарає лише їхніх власних спортсменів і позбавить їхній народ можливості пишатися виступами спортсменів на Олімпіаді" (все та ж цитата Томаса Баха в коментарі Xinhua).

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І так воно і є. Збірна України не поїхала на чемпіонат світу з дзюдо через допуск росіян. Як на це відреагували у світі? Ніяк. Одиничні згадки про це в матеріалах, присвячених турніру.

А немає українців – ніхто замість них говорити не буде. Не буде кому доводити, чому росіян не треба допускати до турнірів. Натомість росіяни там будуть. І вони будуть виставляти себе як жертв, яких треба пожаліти та допустити до міжнародних змагань.

Тож не варто дивуватися, що поки рішення щодо допуску росіян та білорусів до Олімпіади-2024 не прийнято. Але в Росії вже рахують, скількох спортсменів вони можуть відправити в Париж. І можна бути впевненим, що в кожного з цих спортсменів буде відповідна "довідка", що вони непричетні до російських силових структур. А соцмережі, де ці ж спортсмени раділи вторгенню в Україну, вони вже почистили.

Чи була в цьому коментарі Томаса Баха для Xinhua згадка про Україну, її спортсменів та знищену росіянами спортивну інфраструктуру? Ні.