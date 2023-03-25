В прошлом году спорт начал отмежевываться от россиян из-за войны в Украине. Команды не допускали к соревнованиям, а спортсмены принуждали выступать под нейтральным флагом.

По теме Лучший друг России и Путина: как президент МОК Томас Бах подыгрывает Кремлю

Впрочем, с приближением Олимпийской Игорь МОК планирует разрешить представителям РФ вернуться к соревнованиям. В свою очередь, представители Украины пытаются донести до организации ошибочность такого поступка.

Министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба опубликовал видео о связи российских спортсменов с политикой государства. В нем были упомянуты Александр Овечкин, Елена Исинбаева, Никита Нагорный, Евгений Рылов и другие.

Спорт, государственная пропаганда и армия в России нераздельны. А сейчас Путин уже ввел в спорт не только политику, но и военные преступления. Российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в парижской Олимпиаде или любом другом крупном спортивном событии,

– так подписал видео Кулеба.

Возможно возвращение россиян в спорт: