В прошлом году спорт начал отмежевываться от россиян из-за войны в Украине. Команды не допускали к соревнованиям, а спортсмены принуждали выступать под нейтральным флагом.
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Впрочем, с приближением Олимпийской Игорь МОК планирует разрешить представителям РФ вернуться к соревнованиям. В свою очередь, представители Украины пытаются донести до организации ошибочность такого поступка.
Министр иностранных дел нашей страны Дмитрий Кулеба опубликовал видео о связи российских спортсменов с политикой государства. В нем были упомянуты Александр Овечкин, Елена Исинбаева, Никита Нагорный, Евгений Рылов и другие.
Спорт, государственная пропаганда и армия в России нераздельны. А сейчас Путин уже ввел в спорт не только политику, но и военные преступления. Российские и белорусские спортсмены не могут участвовать в парижской Олимпиаде или любом другом крупном спортивном событии,
– так подписал видео Кулеба.
Возможно возвращение россиян в спорт:
- МОК пока не принимал решения о допуске спортсменов из РФ и РБ, но глава организации Томас Бах продолжает искать варианты с возвращением представителей стран-террористок.
- Почти все спортсмены и должностные лица Украины выступили против вероятного возвращения россиян. Дело доходит даже до бойкота соревнований, в которых участвуют россияне.
- Министры спорта 35 стран выступили против участия спортсменов из РФ, в том числе Польши, Великобритании, Германии, Японии и Франции.
- Одними из первых официально допустила россиян Международная федерация фехтования, вызвавшая отчаяние Ольги Харлан
- В свою очередь, Международная федерация легкой атлетики. продлила бан для представителей стран-террористок.