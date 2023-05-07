Президент Международного олимпийского комитета оправдывает свои намерения будто благородной целью. Бах активно продвигает россиян и белорусов.
Достойно внимания Пытаются усидеть на двух стульях: спортсменов из России и Белоруссии возвращают в гольф
Злодеяния в "благо"
Глава МОК утверждает, что мировая организация делает все возможное, чтобы спортсмены из страны-агрессора и ее приспешницы как можно скорее вернулись на международную арену. Бах придумал себе, что это будет способствовать объединению мира, что и является главной миссией Олимпиады. Также Томас, можно сказать, анонсировал камбек россиян и белорусов на соревнованиях в Париже.
Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, предложения олимпийского движения вернуть спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования. Мы очень тесно сотрудничаем и обмениваемся мнениями с международными федерациями, отвечающими за проведение соревнований. Очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена в условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из двух стран выступали в нейтральном статусе. Тогда мы действительно сможем объединить весь мир на Олимпиаде-2024 в Париже,
– сказал Бах.
К тому же, президент МОК обратился к тем, кто не поддерживает возвращение россиян и белорусов на международную арену. Бах отметил, что те, кто в вооружении взяли в руки бойкот, окажутся только в проигрышной ситуации, а ничем не смогут повлиять на окружающую среду. В частности, сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать чемпионат мира-2023, что вызвало ряд отрицательных отзывов со стороны представителей команды.
Вы знаете заявления правительств, которые хотят решить, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень жесткими в том, что эти решения должны принимать ответственные спортивные организации. Правительства могут выражать свою позицию. Но любой бойкот накажет только их собственных спортсменов и лишит людей возможности гордиться выступлениями своих спортсменов на Олимпиаде.
– считает Бах.
Условия допуска россиян к соревнованиям согласно заявлению МОК
- Спортсмены могут участвовать только как "нейтральные атлеты", и никак не представлять свое государство или какую-либо другую организацию в своей стране.
- Только спортсмены, полностью уважающие Олимпийскую хартию, будут участвовать. Это те, кто не действовал против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине.
- Также полностью соблюдаются Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.