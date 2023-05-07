Президент Международного олимпийского комитета оправдывает свои намерения будто благородной целью. Бах активно продвигает россиян и белорусов.

Достойно внимания Пытаются усидеть на двух стульях: спортсменов из России и Белоруссии возвращают в гольф

Злодеяния в "благо"

Глава МОК утверждает, что мировая организация делает все возможное, чтобы спортсмены из страны-агрессора и ее приспешницы как можно скорее вернулись на международную арену. Бах придумал себе, что это будет способствовать объединению мира, что и является главной миссией Олимпиады. Также Томас, можно сказать, анонсировал камбек россиян и белорусов на соревнованиях в Париже.

Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, предложения олимпийского движения вернуть спортсменов с российскими или белорусскими паспортами на международные соревнования. Мы очень тесно сотрудничаем и обмениваемся мнениями с международными федерациями, отвечающими за проведение соревнований. Очень надеемся, что эта миссия может быть выполнена в условиях, которые были установлены, чтобы спортсмены из двух стран выступали в нейтральном статусе. Тогда мы действительно сможем объединить весь мир на Олимпиаде-2024 в Париже,

– сказал Бах.

К тому же, президент МОК обратился к тем, кто не поддерживает возвращение россиян и белорусов на международную арену. Бах отметил, что те, кто в вооружении взяли в руки бойкот, окажутся только в проигрышной ситуации, а ничем не смогут повлиять на окружающую среду. В частности, сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать чемпионат мира-2023, что вызвало ряд отрицательных отзывов со стороны представителей команды.

Вы знаете заявления правительств, которые хотят решить, кто может участвовать в Олимпийских играх, международных спортивных соревнованиях, а кто нет. Мы должны быть очень жесткими в том, что эти решения должны принимать ответственные спортивные организации. Правительства могут выражать свою позицию. Но любой бойкот накажет только их собственных спортсменов и лишит людей возможности гордиться выступлениями своих спортсменов на Олимпиаде.

– считает Бах.

Условия допуска россиян к соревнованиям согласно заявлению МОК