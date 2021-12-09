Моя цель – стать абсолютным чемпионом мира, – Ломаченко обещает воспользоваться вторым шансом

Украинский боксер Василий Ломаченко заявил, что нацелен на звание абсолютного чемпиона мира. Спортсмен отметил, что воспользуется своим вторым шансом.

Серьезный настрой украинца

Василий Ломаченко отметил, что кроме него все также зависит и от его отца, которому он очень благодарен. Также боксер отметил важность своей команды.

Кстати От результата боя Ломаченко зависит будущее легкого веса, – промоутер

Все зависит от двух людей – меня и моего отца. Мой отец научил меня всему, что я умею в боксе. Конечно, важную роль играет вся моя команда, которая тренируется со мной, готовит меня к бою.

– сказал Ломаченко.

Украинский боксер заявил о серьезных намерениях по поводу своей боксерской карьеры.

"У меня есть цель стать абсолютным чемпионом мира. Я верю только в Бога. Если Бог даст мне второй шанс, то я им воспользуюсь", – добавил боксер.

Что известно о Ломаченко

Украинец был чемпионом мира в легком весе, обладая титулами WBA и WBO. Ломаченко лишился их в поединке против Теофимо Лопеса, состоявшемся в октябре 2020 года.

За свою профессиональную карьеру спортсмен провел 17 поединков, где одержал 15 побед и 2 поражения.

Бой против ганского боксера Ричарда Комми станет вторым для украинца в 2021 году. В июне Ломаченко нокаутировал в девятом раунде японца Масаоши Накатани.

Теофимо Лопес проиграл Джорджу Камбососу и потерпел первое поражение в карьере. В бою против австралийского боксера он впервые защищал звание абсолютного чемпиона мира.

После победного поединка австралиец отмечал, что не прочь встретиться с Ломаченко. Однако позже Камбосос изменил свое решение и назвал имя нового потенциального соперника.

Еще один чемпионский пояс в легком весе принадлежит американцу Дэвину Хэйни.

В субботу, 11 декабря, Василий Ломаченко выйдет на ринг против Ричарда Комми.