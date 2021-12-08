Промоутер Беринчика хочет бой за титул

Денис Беринчик 18 декабря встретится с россиянином Исо Чаниевым. Александр Красюк, промоутер Беринчика, хотел бы, чтобы Денис в случае победы против Чаниева сразу получил чемпионский бой.

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Однако, по мнению Красюка, судьба легкого веса будет зависеть от результата поединка Ломаченко против Ричарда Комми. Бой состоится 11 декабря в США.

Я бы говорил, чтобы он двигался в направлении боя сразу за пояс. Однако мы не знаем, что нас ждет впереди. От результата боя Ломаченко – Комми будет зависеть будущее в этом дивизионе,

– сказал Красюк.

К сведению. Чемпионом мира в легком весе по версиям WBO, WBA, IBF и WBC Franchise является Джордж Камбосос. Ломаченко возглавляет рейтинг WBO, а Беринчик находится на 3-й строчке.

Александр Красюк заявил, что Беринчику нужно качественно победить Ису Чаниева, ведь его бой будут транслировать в США.

"Поскольку этот бой будет транслироваться в США на ESPN+, это будет заявка для него на американскую аудиторию. Мы познакомим местную публику с ним, с его боксом, покажем, что он не просто какой-то парень из Украины, о котором никто не знает. Его будут узнавать, его будут видеть в ринге таким, как мы привыкли его видеть", – отметил промоутер.

Он добавил, что выход на американское телевидение – один из способов закрепить Беринчика как интересного боксера для поединка.

Важно. В 2021 году Ломаченко и Беринчик пока провели по одному поединку. Денис в марте досрочно одолел Хосе Санчеса. В то же время Василий Ломаченко летом брутально нокаутировал Масайоши Накатани.