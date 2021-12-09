Серйозні налаштування українця

Василь Ломаченко зазначив, що окрім нього все також залежить і від його батька, якому він дуже вдячний. Також боксер наголосив про важливість своєї команди.

До речі Від результату бою Ломаченка залежить майбутнє легкої ваги, – промоутер

Все залежить від двох людей – мене та мого батька. Мій батько навчив мене всього, що я вмію у боксі. Звісно, ​​важливу роль відіграє вся моя команда, яка тренується зі мною, готує мене до бою,

– сказав Ломаченко.

Український боксер заявив про серйозні наміри щодо своєї боксерської кар'єри.

"У мене є мета стати абсолютним чемпіоном світу. Я вірю лише у Бога. Якщо Бог дасть мені другий шанс, то я ним скористаюся", – додав боксер.

Що відомо про Ломаченка

Українець був чемпіоном світу у легкій вазі, володівши титулами WBA та WBO. Ломаченко програв їх у поєдинку проти Теофімо Лопеса, що відбувся у жовтні 2020 року.

За свою професійну кар'єру спортсмен провів 17 поєдинків, де здобув 15 перемог та 2 поразки.

Бій проти ганського боксера Річарда Коммі стане другим для українця у 2021-му році. У червні Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді японця Масайоші Накатані.

Теофімо Лопес програв Джорджу Камбососу та зазнав першої поразки у кар'єрі. В бою проти австралійського боксера він вперше захищав звання абсолютного чемпіона світу.

Після переможного поєдинку австралієць, зазначав, що не проти зустрітися з Ломаченком. Проте згодом Камбосос змінив своє рішення та назвав ім'я нового потенційного суперника.

Ще один чемпіонський пояс у легкій вазі належить американцеві Девіну Хейні.

До слова. У суботу, 11 грудня Василь Ломаченко вийде на ринг проти Річарда Коммі.